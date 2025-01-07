білорусь нарощує військову присутність біля кордону: у РНБО відповіли, чи є загроза вторгнення
Київ • УНН
Голова ЦПД при РНБО заявив про відсутність загрози вторгнення регулярних військ білорусі. Моніторингова група повідомляє про перекидання підрозділів зс рф до прикордонних районів.
Загрози вторгнення регулярних військ білорусі немає. Про це повідомив голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.
"Станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ білорусі зі сторони цієї країни немає", - повідомив Коваленко.
За його словами, інформація окремих пабліків про нарощення військ білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій.
"Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні", - резюмував він.
Додамо
Раніше моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомив, що "білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні".
"Підрозділи Сухопутних військ зс рф було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів", - йдеться у повідомленні.
За даними "Беларускі Гаюн", наприкінці грудня з росії до білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 вкс рф.
лукашенко стверджує, що білорусь втягують у війну і вона може не витримати як держава07.01.25, 14:56 • 29934 перегляди