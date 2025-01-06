Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Мы все еще находимся в периоде ретроградности Марса, однако сейчас он переходит в созвездие Рака, а это значит, что главными станут семейные вопросы и отношения с родственниками. Что ждет представителей каждого из знаков Зодиака в период с 6-12 января, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

На этой неделе произойдут важные изменения, связанные с тем, что ретроградный Марс войдет в знак Рака и будет находиться там до 25 февраля. В этом положении Марс проявляет себя мягче, чем в огненном знаке Льва. Он снова поднимет семейные вопросы, включая наболевшие проблемы, взаимоотношений с родственниками, вопросы наследства. У нас будет шанс провести работу над ошибками и разрешить напряженные моменты - рассказала астролог.

Однако, как уточняет Ксения Базиленко, Марс в Раке склонен к капризности, эмоциональности и нетерпимости к другим. Поэтому важно уделить внимание работе над собой и укреплению семейных отношений.

"Энергия Марса в Раке также затронет темы Родины и территориальной целостности. В этот период могут появиться возможности для борьбы за возвращение утраченных территорий", - считает астролог.

Несмотря на мягкость Марса в Раке, по словам астролога, такое его влияние проявится не сразу, так как в начале недели продолжится оппозиция Марса с Плутоном, создавая острую и напряженную атмосферу. Эта оппозиция усилится к полнолунию 14 января, что добавит драматичности и может обострить конфликты.

"Особое внимание следует уделить понедельнику и вторнику, когда Луна образует острые аспекты к оппозиции Марса и Плутона. Также начало недели ознаменуется напряженным аспектом Нептуна и Меркурия, который может сделать нас невнимательными и забывчивыми. Будьте осторожны на дорогах и в делах, требующих сосредоточенности", - предупреждает Ксения Базиленко.

С 8 января Меркурий перейдет в знак Козерога, что сделает наше мышление более логичным, структурированным и взвешенным. Это хорошее время для планирования и принятия решений, опираясь на здравый смысл и практичность.

"Венера, которая на прошлых выходных вошла в знак Рыб, будет усиливать мягкость и чувственность в отношениях. Это положение Венеры способствует романтике, влюбленности и глубокому эмоциональному взаимодействию. Особенно удачным этот период станет для творческих людей, которые смогут найти вдохновение и выразить свои чувства через искусство.

Вся неделя будет наполнена семейными энергиями. Это прекрасное время, чтобы заботиться о близких, уделять им внимание и проводить время вместе. Возможности для налаживания отношений с родными и близкими будут зависеть от нашей готовности работать над собой и проявлять терпимость.

Пусть эта неделя станет временем укрепления семьи, гармонии в отношениях и осознания важности близких людей в нашей жизни!" - сказала астролог.

Овны

Эта неделя будет для вас очень перспективной, особенно в карьере. Здесь у вас появляется возможность реализовать самые амбициозные планы. Главное - это ваша решимость. Но вам стоит быть осторожными в отношениях с близкими, поскольку возможны эмоциональные раны.

Тельцы

Для Тельцов эта неделя будет временем для воплощения стабильных и проверенных идей. Возможности для карьерного роста и улучшения финансовых показателей очевидны, но не стоит забывать о необходимости тщательно взвешивать каждый шаг. В отношениях с близкими будет важно поддерживать гармонию, избегая излишних споров.

Близнецы

Для вас эта неделя будет полной нерешительности и сомнений. Возможно, вам будет сложно принимать решения, особенно в делах, требующих быстрого реагирования. Важно помнить, что не стоит торопиться - решение придет в его время. Также могут возникнуть сложности с финансами, если вы огласитесь на авантюры. Наберитесь терпения и к концу недели ожидайте прибыль или премию. Эта неделя хороша для дальних поездок и путешествий.

Раки

На этой неделе вам необходимо вернуться к семейным вопросам, особенно в браке. Вам предстоит разобраться с темой, что давно лежала на сердце и в отношениях с близкими. Вокруг будет очень эмоциональная атмосфера, и важно контролировать свою чувствительность, чтобы не усугубить напряженные моменты. Вместо того, чтобы решать все поспешно, старайтесь проявить терпение и понимание. Это хорошее время для работы над собой и обеспечением баланса.

Львы

На этой неделе вы сможете почувствовать внутреннее облегчение, связи с тем, что спокойствия и уверенности у вас станет больше. И это позитивно скажется на решении ваших вопросов, особенно в работе. Именно сейчас активно воплощайте свои планы в жизнь. Ваше трудолюбие даст прекрасные плоды и одобрение руководства.

Девы

Для вас эта неделя будет насыщенной и активной. Вам предстоит много задач и работ, в которых вам придется обращать внимание как на детали, так и смотреть комплексно. Важно, чтобы вы не перегружали себя. Возможно, возникнет ситуация, когда вам придется сделать выбор между личными желаниями и вынужденными обязательствами. Прислушайтесь к себе, чтобы чтобы найти гармонию между обязанностями и отдыхом.

Весы

Для Весов эта неделя будет наполнена гармонией и позитивным настроем. Вы почувствуете вдохновение и желание наладить контакт с близкими и коллегами. Это удачный момент для того, чтобы укрепить связь, улучшить атмосферу в семье и среди друзей.

Однако будьте осторожны в финансовых вопросах. Не стоит спешить с крупными покупками, особенно если они влекут за собой долгосрочные обязательства. В этот период лучше сосредоточиться на стабильности и уверенности в будущем.

Скорпионы

Для вас эта неделя будет насыщена общением, обучением и новыми контактами. Возможно, появятся новые отношения, как личные, так и профессиональные. Будьте открыты к новым идеям и возможностям, но внимательно проверяйте информацию, чтобы избежать недоразумений. Важно соблюдать гибкость и терпимость в общении, особенно с теми, кто может иметь противоположное мнение.

Стрельцы

Для вас эта неделя может принести улучшение финансового состояния. Есть вероятности развития бизнеса или поиска дополнительных источников дохода. Главное - сосредоточьтесь на планировании и реализации своих идей, не открывая возможностей для роста. Это хороший момент для долгосрочных финансовых вложений и стабильности.

Козероги

Для вас эта неделя важна для того, чтобы сосредоточиться на себе и своих вопросах. Это подходящее время для работы над своим имиджем, пересмотра личных целей. Приоритетом для вас сейчас должно стать хорошее настроение. Постарайтесь уделить как можно больше внимания себе, укрепить внутреннюю уверенность и определиться с тем, что для вас действительно важно.

Водолеи

На этой неделе для вас важно разобраться в своем внутреннем мире. Уединение и спокойствие остаются ключевыми факторами гармонии. В противном случае вы можете ощущать напряжение и раздражительность, что может быть причиной ваших ошибочных поступков в будущем. Постарайтесь найти время для отдыха и рефлексии, а также духовного развития.

Рыбы

Для вас эта неделя будет важна для продвижения ваших проектов и реализованных планов. Ожидайте поддержки со стороны окружающих и единомышленников, встречи с друзьями помогут вам почувствовать защиту и понимание. И, главное, не откладывайте на потом все намеченное вами, иначе упустите свой шанс.