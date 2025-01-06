Марс порушить сімейні питання: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6-12 січня

Ми все ще перебуваємо в періоді ретроградності Марса, проте зараз він переходить у сузір'я Рака, а це значить, що головними стануть сімейні питання і відносини з родичами. Що чекає на представників кожного зі знаків Зодіаку в період з 6-12 січня, спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цього тижня відбудуться важливі зміни, пов'язані з тим, що ретроградний Марс увійде в знак Рака і перебуватиме там до 25 лютого. У цьому положенні Марс проявляє себе м'якше, ніж у вогняному знаку Лева. Він знову порушить сімейні питання, включно з наболілими проблемами, взаємовідносинами з родичами, питаннями спадщини. У нас буде шанс провести роботу над помилками і вирішити напружені моменти - розповіла астролог.

Однак, як уточнює Ксенія Базиленко, Марс у Раку схильний до примхливості, емоційності та нетерпимості до інших. Тому важливо приділити увагу роботі над собою і зміцненню сімейних відносин.

"Енергія Марса в Раку також торкнеться теми Батьківщини і територіальної цілісності. У цей період можуть з'явитися можливості для боротьби за повернення втрачених територій", - вважає астролог.

Попри м'якість Марса в Раку, за словами астролога, такий його вплив проявиться не одразу, оскільки на початку тижня продовжиться опозиція Марса з Плутоном, створюючи гостру і напружену атмосферу. Ця опозиція посилиться до повного місяця 14 січня, що додасть драматичності і може загострити конфлікти.

"Особливу увагу слід приділити понеділку і вівторку, коли Місяць утворює гострі аспекти до опозиції Марса і Плутона. Також початок тижня ознаменується напруженим аспектом Нептуна і Меркурія, який може зробити нас неуважними і забудькуватими. Будьте обережні на дорогах і в справах, що вимагають зосередженості", - попереджає Ксенія Базиленко.

З 8 січня Меркурій перейде в знак Козерога, що зробить наше мислення логічнішим, структурованішим і виваженішим. Це гарний час для планування й ухвалення рішень, спираючись на здоровий глузд і практичність.

"Венера, яка минулими вихідними увійшла в знак Риб, посилюватиме м'якість і чуттєвість у стосунках. Це положення Венери сприяє романтиці, закоханості та глибокій емоційній взаємодії. Особливо вдалим цей період стане для творчих людей, які зможуть знайти натхнення і висловити свої почуття через мистецтво.

Увесь тиждень буде наповнений сімейними енергіями. Це чудовий час, щоб піклуватися про близьких, приділяти їм увагу і проводити час разом. Можливості для налагодження стосунків із рідними та близькими залежатимуть від нашої готовності працювати над собою і проявляти терпимість.

Нехай цей тиждень стане часом зміцнення сім'ї, гармонії у стосунках і усвідомлення важливості близьких людей у нашому житті!" - сказала астрологиня.

Овни

Цей тиждень буде для вас дуже перспективним, особливо в кар'єрі. Тут у вас з'являється можливість реалізувати найамбітніші плани. Головне - це ваша рішучість. Але вам варто бути обережними у стосунках із близькими, оскільки можливі емоційні рани.

Тельці

Для Тельців цей тиждень буде часом для втілення стабільних і перевірених ідей. Можливості для кар'єрного зростання і поліпшення фінансових показників очевидні, але не варто забувати про необхідність ретельно зважувати кожен крок. У стосунках із близькими буде важливо підтримувати гармонію, уникаючи зайвих суперечок.

Близнюки

Для вас цей тиждень буде сповнений нерішучості й сумнівів. Можливо, вам буде складно ухвалювати рішення, особливо у справах, що потребують швидкого реагування. Важливо пам'ятати, що не варто поспішати - рішення прийде в його час. Також можуть виникнути складнощі з фінансами, якщо ви зважитеся на авантюри. Наберіться терпіння і до кінця тижня очікуйте на прибуток або премію. Цей тиждень хороший для далеких поїздок і подорожей.

Раки

Цього тижня вам необхідно повернутися до сімейних питань, особливо в шлюбі. Вам доведеться розібратися з темою, що давно лежала на серці, і у стосунках із близькими. Навколо буде дуже емоційна атмосфера, і важливо контролювати свою чутливість, щоб не посилити напружені моменти. Замість того, щоб вирішувати все поспішно, намагайтеся проявити терпіння і розуміння. Це гарний час для роботи над собою і забезпеченням балансу.

Леви

Цього тижня ви зможете відчути внутрішнє полегшення, пов'язане з тим, що спокою і впевненості у вас стане більше. І це позитивно позначиться на вирішенні ваших питань, особливо в роботі. Саме зараз активно втілюйте свої плани в життя. Ваша працьовитість дасть прекрасні плоди і схвалення керівництва.

Діви

Для вас цей тиждень буде насиченим і активним. На вас чекає багато завдань і робіт, у яких вам доведеться звертати увагу як на деталі, так і дивитися комплексно. Важливо, щоб ви не перевантажували себе. Можливо, виникне ситуація, коли вам доведеться зробити вибір між особистими бажаннями і вимушеними зобов'язаннями. Прислухайтеся до себе, щоб знайти гармонію між обов'язками та відпочинком.

Терези

Для Терезів цей тиждень буде сповнений гармонією і позитивним настроєм. Ви відчуєте натхнення і бажання налагодити контакт із близькими та колегами. Це вдалий момент для того, щоб зміцнити зв'язок, поліпшити атмосферу в сім'ї та серед друзів.

Однак будьте обережні у фінансових питаннях. Не варто поспішати з великими покупками, особливо якщо вони тягнуть за собою довгострокові зобов'язання. У цей період краще зосередитися на стабільності та впевненості в майбутньому.

Скорпіони

Для вас цей тиждень буде насичений спілкуванням, навчанням і новими контактами. Можливо, з'являться нові відносини, як особисті, так і професійні. Будьте відкриті до нових ідей і можливостей, але уважно перевіряйте інформацію, щоб уникнути непорозумінь. Важливо дотримуватися гнучкості та терпимості у спілкуванні, особливо з тими, хто може мати протилежну думку.

Стрільці

Для вас цей тиждень може принести поліпшення фінансового стану. Є ймовірності розвитку бізнесу або пошуку додаткових джерел доходу. Головне - зосередьтеся на плануванні та реалізації своїх ідей, не відкриваючи можливостей для зростання. Це хороший момент для довгострокових фінансових вкладень і стабільності.

Козероги

Для вас цей тиждень важливий для того, щоб зосередитися на собі і своїх питаннях. Це вдалий час для роботи над своїм іміджем, перегляду особистих цілей. Пріоритетом для вас зараз має стати гарний настрій. Постарайтеся приділити якомога більше уваги собі, зміцнити внутрішню впевненість і визначитися з тим, що для вас дійсно важливо.

Водолії

Цього тижня для вас важливо розібратися у своєму внутрішньому світі. Усамітнення і спокій залишаються ключовими факторами гармонії. В іншому разі ви можете відчувати напругу і дратівливість, що може бути причиною ваших помилкових вчинків у майбутньому. Постарайтеся знайти час для відпочинку і рефлексії, а також духовного розвитку.

Риби

Для вас цей тиждень буде важливим для просування ваших проєктів і реалізованих планів. Очікуйте підтримки з боку оточуючих і однодумців, зустрічі з друзями допоможуть вам відчути захист і розуміння. І, головне, не відкладайте на потім усе намічене вами, інакше втратите свій шанс.