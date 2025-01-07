Конфликт во Львове: военкомат отстранил работников из-за применения силы к гражданину Украины
Киев • УНН
Во Львове произошел конфликт между представителями ТЦК и гражданином без военных документов, который перерос в драку. Руководство РТЦК отстранило причастных должностных лиц и начало служебное расследование.
Руководство Львовского РТЦК и СП осудило действия представителей РТЦК, которые прибегли к физическому воздействию. По этому поводу начато служебное расследование, а причастные должностные лица временно отстранены от исполнения обязанностей. Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, передает УНН.
Детали
7 января 2025 года во Львове на улице Малоголосковская произошел инцидент с участием группы оповещения Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и гражданина Украины, который нарушил правила воинского учета.
Представители ТЦК обнаружили, что мужчина не имел при себе военно-учетных документов и подлежал мобилизации. Ему предложили проследовать в центр для прохождения медицинской комиссии, однако гражданин отказался, перешел на нецензурные высказывания и ударил одного из военнослужащих. В ответ на это военные применили физическую силу.
Гражданам напоминают об обязанности иметь при себе военно-учетные документы и соблюдать требования мобилизационного законодательства. Для урегулирования спорных вопросов можно обращаться на горячую линию по номерам:
- 0800301937 (мобилизация и воинский учет);
- 0800500410 (Call-центр Командования Сухопутных войск).
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