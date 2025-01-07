Конфликт во Львове: военкомат отстранил работников из-за применения силы к гражданину Украины

Руководство Львовского РТЦК и СП осудило действия представителей РТЦК, которые прибегли к физическому воздействию. По этому поводу начато служебное расследование, а причастные должностные лица временно отстранены от исполнения обязанностей. Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

7 января 2025 года во Львове на улице Малоголосковская произошел инцидент с участием группы оповещения Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и гражданина Украины, который нарушил правила воинского учета.

Представители ТЦК обнаружили, что мужчина не имел при себе военно-учетных документов и подлежал мобилизации. Ему предложили проследовать в центр для прохождения медицинской комиссии, однако гражданин отказался, перешел на нецензурные высказывания и ударил одного из военнослужащих. В ответ на это военные применили физическую силу.

Гражданам напоминают об обязанности иметь при себе военно-учетные документы и соблюдать требования мобилизационного законодательства. Для урегулирования спорных вопросов можно обращаться на горячую линию по номерам:

- 0800301937 (мобилизация и воинский учет);

- 0800500410 (Call-центр Командования Сухопутных войск).

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