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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

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Конфликт во Львове: военкомат отстранил работников из-за применения силы к гражданину Украины

Конфликт во Львове: военкомат отстранил работников из-за применения силы к гражданину Украины

Киев  •  УНН

 • 1841 просмотра

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Во Львове произошел конфликт между представителями ТЦК и гражданином без военных документов, который перерос в драку. Руководство РТЦК отстранило причастных должностных лиц и начало служебное расследование.

Руководство Львовского РТЦК и СП осудило действия представителей РТЦК, которые прибегли к физическому воздействию. По этому поводу начато служебное расследование, а причастные должностные лица временно отстранены от исполнения обязанностей. Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

7 января 2025 года во Львове на улице Малоголосковская произошел инцидент с участием группы оповещения Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и гражданина Украины, который нарушил правила воинского учета. 

Представители ТЦК обнаружили, что мужчина не имел при себе военно-учетных документов и подлежал мобилизации. Ему предложили проследовать в центр для прохождения медицинской комиссии, однако гражданин отказался, перешел на нецензурные высказывания и ударил одного из военнослужащих. В ответ на это военные применили физическую силу. 

Гражданам напоминают об обязанности иметь при себе военно-учетные документы и соблюдать требования мобилизационного законодательства. Для урегулирования спорных вопросов можно обращаться на горячую линию по номерам: 

- 0800301937 (мобилизация и воинский учет); 

- 0800500410 (Call-центр Командования Сухопутных войск). 

Во Львове трое людей в военной форме принудительно запихнули мужчину в машину: что известно7 янв. 2025, 15:23 • 16273 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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