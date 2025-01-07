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Конфлікт у Львові: військкомат відсторонив працівників через застосування сили до громадянина України

Конфлікт у Львові: військкомат відсторонив працівників через застосування сили до громадянина України

Київ • УНН

 • 64778 перегляди

У Львові стався конфлікт між представниками ТЦК та громадянином без військових документів, який переріс у бійку. Керівництво РТЦК відсторонило причетних посадових осіб та розпочало службове розслідування.

Керівництво Львівського РТЦК та СП засудило дії представників РТЦК, які вдалися до фізичного впливу. З цього приводу розпочато службове розслідування, а причетні посадові особи тимчасово відсторонені від виконання обов’язків. Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає УНН.

Деталі

7 січня 2025 року у Львові на вулиці Малоголосківська стався інцидент за участі групи оповіщення Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та громадянина України, який порушив правила військового обліку. 

Представники ТЦК виявили, що чоловік не мав при собі військово-облікових документів та підлягав мобілізації. Йому запропонували прослідувати до центру для проходження медичної комісії, однак громадянин відмовився, перейшов на нецензурні висловлювання та вдарив одного з військовослужбовців. У відповідь на це військові застосували фізичну силу. 

Громадянам нагадують про обов’язок мати при собі військово-облікові документи та дотримуватись вимог мобілізаційного законодавства. Для врегулювання спірних питань можна звертатися на гарячу лінію за номерами: 

- 0800301937 (мобілізація та військовий облік); 

- 0800500410 (Call-центр Командування Сухопутних військ). 

У Львові троє людей у військовій формі примусово запхали чоловіка до автівки: що відомо07.01.25, 17:23 • 24175 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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