У Львові троє людей у військовій формі примусово запхали чоловіка до автівки: що відомо

На вулиці Малоголосківській у Львові відбулося затримання людини, ймовірно, поліцією та військовими. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН.

"Мережею шириться відео, де троє чоловіків у військовій формі бʼють людину, запихаючи її до буса у Львові на вул. Малоголосківській", - йдеться в пості.

На відео видно, як троє чоловіків у військовій формі та один в цивільному, силоміць затягують до авто чоловіка. Також на кадрах видно, як один із чоловіків у військовій формі б’є ногою чоловіка, якого затягують до автівки.

Окрім того, в мережі стверджується, що чоловік у цивільному нібито поліцейський. Наразі ні Львівський ТЦК, ні поліція не коментували дану подію. УНН звернувся до поліції Львівщини, але поки відповіді не отримав.

Нагадаємо

2 січня Світлана Соломашенко у Facebook опублікувала відео сутички на Браїлках в Полтаві між працівниками ТЦК та чоловіком. На відео місцеві мешканці стверджують, що працівники ТЦК та СП нібито зламали ношу чоловіку.

Проте невідомо, що передувала конфлікту, в результаті якого чоловік опинився на землі.

Головне управління Національної поліції в Полтавській області 3 січня коментуючи даний конфлікт між місцевим жителем і працівником ТЦК, заявило, що інформація про перелом ноги у чоловіка, яка раніше поширювалася у соцмережах та месенджерах, не підтвердилася.

В ТЦК заявили, що інформація, яку поширили в мережі про те, що нібито військовослужбовців ТЦК зламали ногу цивільному в Полтаві, не відповідає дійсності.