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В ТЦК спростували інформацію про, те, що військовий зламав ногу чоловіку

В ТЦК спростували інформацію про, те, що військовий зламав ногу чоловіку

Київ • УНН

 • 30842 перегляди

У Полтаві стався конфлікт між працівниками ТЦК та цивільним, який напав на військового. ТЦК спростував інформацію про перелом ноги цивільному, підтверджено лише легкі травми військовослужбовця.

В ТЦК заявили, що інформація, яку поширили в мережі про те, що нібито військовослужбовців ТЦК зламали ногу цивільному в Полтаві, не відповідає дійсності. Про це УНН повідомляє з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

2 січня близько 7:30 години ранку група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліції підійшла до громадянина для перевірки військово-облікових документів. Вони представились і показали свої документи. Чоловік зробив декілька кроків назад, після чого напав на одного з військових – вдарив його в обличчя і повалив на землю. Двоє інших військовослужбовців відтягнули нападника від свого побратима і тримали його, оскільки громадянин поводився дуже агресивно

- повідомляє ТЦК.

Зазначається, що старший групи оповіщення викликав слідчо-оперативну групу для його затримання та швидку допомогу для постраждалого воїна.

"Доки всі очікували прибуття поліції та медиків, почали збиратися глядачі, які побачили лише те, що військовослужбовці ТЦК тримають чоловіка у цивільному одязі. Почалися абсолютно безпідставні звинувачення та образи на адресу воїнів. Нападник почав розповідати присутнім, що він нікого не бив, а насправді це військовослужбовці зламали йому ногу", - заявили в ТЦК.

Повідомляється, що у результаті обох постраждалих було доставлено до 1-ї міської лікарні.

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У нашого військовослужбовця лікарі констатували забій м'яких тканин обличчя та лівої гомілки. Стосовно стану нападника достовірної інформації ми не маємо, проте відомо, що буквально за годину він вийшов з лікарні без жодних видимих ушкоджень чи, тим паче, милиць. Також відомо, що у поліції зареєстровано звернення даного громадянина та відкрито провадження за фактом завдання легкого тілесного ушкодження

- йдеться в повідомленні.

В ТЦК наголошують, що зламана нога це вже ушкодження середньої тяжкості.

"Відповідно, вся інформація про те, що нібито військовослужбовці ТЦК зламали ногу чоловіку, є цілковитою брехнею. Звісно ж, постраждалий військовослужбовець також звернувся до поліції, в результаті чого проти нападника також відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження"", - інформує ТЦК.

Крім того, повідомляється, що були направлені звернення до Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони – як стосовно нападу на військового, так і щодо поширення неправдивої інформації, що перешкоджає діяльності ЗСУ.

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Контекст

2 січня Світлана Соломашенко у Facebook опублікувала відео сутички на Браїлках в Полтаві між працівниками ТЦК та чоловіком. На відео місцеві мешканці стверджують, що працівники ТЦК та СП нібито зламали ношу чоловіку.

Проте не відомо, що передувала конфлікту, в результаті якого чоловік опинився на землі.

Головне управління Національної поліції в Полтавській області 3 січня коментуючи даний конфлікт між місцевим жителем і працівником ТЦК, заявило, що інформація про перелом ноги у чоловіка, яка раніше поширювалася у соцмережах та месенджерах, не підтвердилася.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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