В ТЦК опровергли информацию о том, что военный сломал ногу мужчине

В ТЦК заявили, что информация, которую распространили в сети о том, что якобы военнослужащие ТЦК сломали ногу гражданскому в Полтаве, не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

2 января около 7:30 часов утра группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полиции подошла к гражданину для проверки военно-учетных документов. Они представились и показали свои документы. Мужчина сделал несколько шагов назад, после чего напал на одного из военных - ударил его в лицо и повалил на землю. Двое других военнослужащих оттянули нападающего от своего собрата и держали его, поскольку гражданин вел себя очень агрессивно - сообщает ТЦК.

Отмечается, что старший группы оповещения вызвал следственно-оперативную группу для его задержания и скорую помощь для пострадавшего воина.

«Пока все ожидали прибытия полиции и медиков, начали собираться зрители, которые увидели лишь то, что военнослужащие ТЦК держат мужчину в гражданской одежде. Начались абсолютно безосновательные обвинения и оскорбления в адрес воинов. Нападающий начал рассказывать присутствующим, что он никого не бил, а на самом деле это военнослужащие сломали ему ногу», - заявили в ТЦК.

Сообщается, что в результате оба пострадавших были доставлены в 1-ю городскую больницу.

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У нашего военнослужащего врачи констатировали ушиб мягких тканей лица и левой голени. Относительно состояния нападающего достоверной информации мы не имеем, однако известно, что буквально через час он вышел из больницы без видимых повреждений или, тем более, костылей. Также известно, что в полиции зарегистрировано обращение данного гражданина и открыто производство по факту нанесения легкого телесного повреждения - говорится в сообщении.

В ТЦК отмечают, что сломанная нога это уже повреждения средней тяжести.

«Соответственно, вся информация о том, что якобы военнослужащие ТЦК сломали ногу мужчине, является полной ложью. Конечно же, пострадавший военнослужащий также обратился в полицию, в результате чего против нападавшего также открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение»», - информирует ТЦК.

Кроме того, сообщается, что были направлены обращения в Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны - как относительно нападения на военного, так и относительно распространения ложной информации, препятствующей деятельности ВСУ.

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Контекст

2 января Светлана Соломашенко в Facebook опубликовала видео столкновения на Браилках в Полтаве между работниками ТЦК и мужчиной. На видео местные жители утверждают, что работники ТЦК и СП якобы сломали ношу мужчине.

Однако не известно, что предшествовало конфликту, в результате которого мужчина оказался на земле.

Главное управление Национальной полиции в Полтавской области 3 января комментируя данный конфликт между местным жителем и работником ТЦК, заявило, что информация о переломе ноги у мужчины, которая ранее распространялась в соцсетях и мессенджерах, не подтвердилась.