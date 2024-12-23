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В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли фейк о якобы убийстве гражданского лица сотрудниками ТЦК в Одессе

В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли фейк о якобы убийстве гражданского лица сотрудниками ТЦК в Одессе

Киев  •  УНН

 • 6369 просмотра

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Информация об убийстве гражданского сотрудниками ТЦК в Одессе оказалась фейком после проверки Командования Сухопутных войск. Видео, распространяемое как доказательство, является российской пропагандой.

Информация о якобы убийстве гражданского мужчины сотрудниками ТЦК в Одессе является фейком, заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

В Управлении коммуникаций Командования Сухопутных войск сообщили Центру, что была проведена проверка мероприятий оповещения в Одессе и Одесской области по этому сообщению. Никакого, даже отдаленно похожего события - не было

- говорится в сообщении ЦПД при СНБО.

В Центре отметили, что видео, которое распространяется в сети как подтверждение инцидента, не позволяет идентифицировать лиц или обстоятельства события, а его происхождение - вражеский телеграм-канал. Далее ролик подхватывают другие российские ресурсы или пророссийские каналы.

Кроме того, видео появляется повторно с определенной периодичностью и каждый раз подается как "новый случай". Это, как указали в ЦПД, является примером пропагандистского приема "Большая ложь", направленного на дискредитацию мобилизационных мероприятий в Украине.

Дополнение

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о блокировке доступа к базам данных ТЦК в результате хакерской атаки на государственные реестры Украины. В ЦПД при СНБО сообщили, что доступ к базе "Оберег" не потерян, а законная мобилизация продолжается в соответствии с законодательством.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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