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Во Львове трое людей в военной форме принудительно запихнули мужчину в машину: что известно

Во Львове трое людей в военной форме принудительно запихнули мужчину в машину: что известно

Киев  •  УНН

 • 4726 просмотра

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На улице Малоголосковской во Львове люди в военной форме и вероятно полицейский силой затащили мужчину в авто. На видео видно, как один ударил задержанного ногой.

На улице Малоголосковской во Львове произошло задержание человека, вероятно, полицией и военными. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.

"В сети распространяется видео, где трое мужчин в военной форме избивают человека, запихивая его в бус во Львове на ул. Малоголосковской", - говорится в посте.

На видео видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском, силой затягивают в авто мужчину. Также на кадрах видно, как один из мужчин в военной форме бьет ногой мужчину, которого затягивают в машину.

Кроме того, в сети утверждается, что человек в штатском якобы полицейский. Сейчас ни Львовский ТЦК, ни полиция не комментировали данное событие. УНН обратился в полицию Львовщины, но пока ответа не получил.

Напомним

2 января Светлана Соломашенко в Facebook опубликовала видео столкновения на Браилках в Полтаве между работниками ТЦК и мужчиной. На видео местные жители утверждают, что работники ТЦК и СП якобы сломали ношу мужчине.

Однако неизвестно, что предшествовало конфликту, в результате которого мужчина оказался на земле.

Главное управление Национальной полиции в Полтавской области 3 января комментируя данный конфликт между местным жителем и работником ТЦК, заявило, что информация о переломе ноги у мужчины, которая ранее распространялась в соцсетях и мессенджерах, не подтвердилась.

В ТЦК заявили, что информация, которую распространили в сети о том, что якобы военнослужащие ТЦК сломали ногу гражданскому в Полтаве, не соответствует действительности.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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