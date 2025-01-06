Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Часто можно услышать, что в Европе лекарства стоят дешевле, чем в Украине. Такое утверждение иногда распространяют даже народные депутаты. Однако, если отбросить обязательное страхование в странах ЕС и программы реимбурсации, то на самом деле в украинских аптеках лекарства можно приобрести значительно дешевле. Журналисты УНН провели опрос, чтобы узнать, как украинцы оценивают разницу в ценах на лекарства между Украиной и ЕС.

Результаты свидетельствуют о том, что многие граждане осознают реальное положение дел.

"Думаю, примерно одинаковые (цены на лекарства - ред.), может, на какие-то дешевле, на какие-то дороже".

"Мне кажется, примерно так же".

"Думаю, что цены одинаковые, но уровень жизни у нас и там (отличается - ред.)".

"Я знаю точно, что в Украине гораздо больше аптек, а соответственно они больше конкурируют между собой, поэтому некоторые из них 100% делают меньшие цены".

"В Евросоюзе дороже. Я живу в Германии, я приехал на неделю. Там гораздо дороже лекарства, если вы без страховки, то там очень простые лекарства могут легко доходить до 10 евро".

"Одинаково".

"Я не думаю, что они намного дороже, но в ЕС их сложнее получить, потому что там больше бюрократических процессов с лекарствами".

Однако были и те, кто считает, что цены в Украине могут быть выше, если учитывать соотношение к заработным платам.

"Согласно нашим заработным платам, то дороже", - отметил один из опрошенных.

"Я считаю, что в Украине цены немного дороже, чем в ЕС", - поделился мнением другой участник опроса.

Реальность и мифы

Исследование цен на лекарства, проведенное журналистами, показало, что некоторые препараты в Украине действительно значительно дешевле, чем в странах ЕС. Например, всем известное обезболивающее и жаропонижающее "Нурофен" в Украине можно приобрести от 189,10 до 345,51 гривен за упаковку на 24 капсулы. В Европе он стоит минимум 7,39 евро или же 322,10 грн за упаковку на 20 капсул.

Стоит отметить, что в большинстве европейских стран действуют жесткие регуляции по ценообразованию, которые учитывают не только интересы пациентов, но и фармацевтических компаний. В свою очередь, это ограничивает конкуренцию и варианты выбора, тогда как в Украине рынок остается более открытым и доступным для различных производителей, что позволяет пациентам искать оптимальные по цене варианты. Поэтому важно анализировать конкретные примеры и помнить, что стоимость препаратов зависит от многих факторов, которые следует учитывать при сравнении цен.