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Міф про дешеві ліки в Європі: що кажуть українці? (ВІДЕО)

Київ • УНН

 • 141796 перегляди

Міф про дешеві ліки в Європі: що кажуть українці? (ВІДЕО)

Часто можна почути, що в Європі ліки коштують дешевше, ніж в Україні. Таке твердження іноді поширюють навіть народні депутати. Проте, якщо відкинути обов’язкове страхування в країнах ЄС і програми реімбурсації, то насправді в українських аптеках ліки можна придбати значно дешевше. Журналісти УНН провели опитування, щоб дізнатися, як українці оцінюють різницю в цінах на ліки між Україною та ЄС.

Результати свідчать про те, що багато громадян усвідомлюють реальний стан справ.

"Думаю, приблизно однакові (ціни на ліки – ред.), може, на якісь дешевше, на якісь дорожче".

"Мені здається, приблизно так само".

"Думаю, що ціни однакові, але рівень життя у нас і там (відрізняється – ред.)".

"Я знаю точно, що в Україні набагато більше аптек, а відповідно вони більше конкурують між собою, тому деякі з них 100% роблять менші ціни".

"У Євросоюзі дорожче. Я живу у Німеччині, я приїхав на тиждень. Там набагато дорожче ліки, якщо ви без страховки, то там дуже прості ліки можуть легко доходити до 10 євро".

"Однаково".

"Я не думаю, що вони набагато дорожче, але в ЄС їх складніше отримати, тому що там більше бюрократичних процесів з ліками".

Проте були й ті, хто вважає, що ціни в Україні можуть бути вищими, якщо враховувати співвідношення до заробітних плат.

"Згідно з нашими заробітними платами, то дорожче", - зазначив один із опитаних.

"Я вважаю, що в Україні ціни трохи дорожчі, ніж у ЄС", - поділився думкою інший учасник опитування.

Реальність і міфи

Дослідження цін на ліки, проведене журналістами, показало, що деякі препарати в Україні справді значно дешевші, ніж у країнах ЄС. Наприклад, усім відоме знеболююче та жарознижуюче "Нурофен" в Україні можна придбати від 189,10 до 345, 51 гривень за упаковку на 24 капсули. У Європі він коштує мінімум 7,39 євро або ж 322,10 грн за упаковку на 20 капсул.

Варто зазначити, що у більшості європейських країн діють жорсткі регуляції щодо ціноутворення, які враховують не лише інтереси пацієнтів, але й фармацевтичних компаній. Своєю чергою, це обмежує конкуренцію та варіанти вибору, тоді як в Україні ринок залишається більш відкритим і доступним для різних виробників, що дозволяє пацієнтам шукати оптимальні за ціною варіанти. Тому важливо аналізувати конкретні приклади та пам’ятати, що вартість препаратів залежить від багатьох факторів, які варто враховувати при порівнянні цін.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'я
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна

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