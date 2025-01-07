Администрация Байдена планирует объявить о своем финальном пакете военной помощи Украине 9 января - AP
Киев • УНН
Администрация Байдена планирует объявить финальный пакет военной помощи Украине во время встречи "Рамштайн" 9 января.
США могут объявить значительный пакет военной помощи Украине. Это, вероятно, произойдет в рамках визита главы Пентагона Ллойда Остина в Германию на встречу в формате «Рамштайн» 9 января. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Как сообщает издание со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США, это будет «финальный» пакет помощи для Украины от администрации президента США Джо Байдена.
По словам источников издания, Вашингтон все же не успеет потратить на помощь Украине около 4 млрд долларов, которые остались в рамках одобренного Конгрессом финансирования.
Собеседники AP уточнили, что у команды избранного президента США Дональда Трампа останется «больше чем несколько миллиардов долларов», которые она сможет предоставить Украине в рамках военной помощи, если решит это сделать.
Как рассказал один из источников, чиновники администрации Байдена поддерживают контакт с переходной командой Трампа, чтобы обсудить «все вопросы», которые являются важными в контексте помощи Украине.
Собеседники AP добавили, что пакет, о котором будет объявлено в четверг, будет предоставлен из имеющихся запасов США. Таким образом, Украина должна получить оружие до момента инаугурации Трампа.
Напомним,
Как ранее писал УНН советник, 3 января, советник Белого дома Джон Кирби сообщил о предстоящем объявлении дополнительной помощи по безопасности для Украины.
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