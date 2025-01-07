В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Войска рф в 2024 году потеряли почти 430 тыс. военных, а месяцем наибольших потерь стал декабрь, когда россия теряла по 1,5 тыс. военных. 19 декабря 2024 года состоялся новый рекорд войны - 2200 потерь за один день. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.

Детали

Как сообщает британская разведка со ссылкой на Генштаб ВСУ, в 2024 году россия потеряла на войне против Украины 429 660 солдат (убитых и раненых), что значительно больше, чем 252 940 потерь в 2023 году.

Декабрь 2024 года стал, пожалуй, самым дорогим месяцем войны для россии с общими потерями 48 670 человек, по данным Генштаба Украины. В ноябре 2024 года было зафиксировано 45 680 потерь россиян. Декабрь стал шестым месяцем подряд, когда российские войска понесли увеличение месячных общих потерь. Среднесуточные потери россиян достигли нового месячного максимума войны в течение декабря 2024 года, - говорится в отчете.

Отмечается, что среднесуточные потери составляли 1570 военных, пятый месяц подряд, когда российские войска испытывали новые высокие средние ежедневные потери.

19 декабря 2024 года состоялся новый рекорд войны - 2200 потерь за один день. Вполне вероятно, что в январе 2025 года россия будет продолжать испытывать высокие потери вследствие продолжения атак пешей пехоты на нескольких направлениях - добавляют в разведке.

Напомним

Генштаб ВСУ обнародовал обновленную статистику потерь российских захватчиков по состоянию на 7 января 2025 года. За сутки враг потерял 1970 военных, общие потери достигли 800 010 человек.