В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
Киев • УНН
В декабре 2024 года рф потеряла рекордные 48 670 военных, со среднесуточными потерями 1570 человек. 19 декабря зафиксирован новый рекорд - 2200 потерь за сутки.
Войска рф в 2024 году потеряли почти 430 тыс. военных, а месяцем наибольших потерь стал декабрь, когда россия теряла по 1,5 тыс. военных. 19 декабря 2024 года состоялся новый рекорд войны - 2200 потерь за один день. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.
Детали
Как сообщает британская разведка со ссылкой на Генштаб ВСУ, в 2024 году россия потеряла на войне против Украины 429 660 солдат (убитых и раненых), что значительно больше, чем 252 940 потерь в 2023 году.
Декабрь 2024 года стал, пожалуй, самым дорогим месяцем войны для россии с общими потерями 48 670 человек, по данным Генштаба Украины. В ноябре 2024 года было зафиксировано 45 680 потерь россиян. Декабрь стал шестым месяцем подряд, когда российские войска понесли увеличение месячных общих потерь. Среднесуточные потери россиян достигли нового месячного максимума войны в течение декабря 2024 года,
Отмечается, что среднесуточные потери составляли 1570 военных, пятый месяц подряд, когда российские войска испытывали новые высокие средние ежедневные потери.
19 декабря 2024 года состоялся новый рекорд войны - 2200 потерь за один день. Вполне вероятно, что в январе 2025 года россия будет продолжать испытывать высокие потери вследствие продолжения атак пешей пехоты на нескольких направлениях
Напомним
Генштаб ВСУ обнародовал обновленную статистику потерь российских захватчиков по состоянию на 7 января 2025 года. За сутки враг потерял 1970 военных, общие потери достигли 800 010 человек.