ЗСУ оновили дані: російські втрати за час війни перевищили 800 тисяч осіб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат російських загарбників станом на 7 січня 2025 року. За добу ворог втратив 1970 військових, загальні втрати сягнули 800 010 осіб.
Загарбники втратили 1970 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 07.01.25:
- Особовий склад: 800 010 (+1970).
- Танки: 9710 (+10).
- Броньовані бойові машини: 20189 (+25).
- Артилерійські системи: 21710 (+45).
- РСЗВ: 1260 (+2).
- Засоби ППО: 1038 (+4).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 21708 (+83).
- Крилаті ракети: 3014.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 33226 (+170).
- Спеціальна техніка: 3681.
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі
199 бойових зіткнень на фронті: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб 07.01.25, 00:06 • 25017 переглядiв