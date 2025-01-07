ЗСУ оновили дані: російські втрати за час війни перевищили 800 тисяч осіб

Загарбники втратили 1970 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 07.01.25:

- Особовий склад: 800 010 (+1970).

- Танки: 9710 (+10).

- Броньовані бойові машини: 20189 (+25).

- Артилерійські системи: 21710 (+45).

- РСЗВ: 1260 (+2).

- Засоби ППО: 1038 (+4).

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 21708 (+83).

- Крилаті ракети: 3014.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 33226 (+170).

- Спеціальна техніка: 3681.

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі - йдеться в повідомленні.

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