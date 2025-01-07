199 бойових зіткнень на фронті: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
На передовій відбулося 199 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку - 40 спроб прориву. Ворог веде активні наступальні дії на різних ділянках фронту, включаючи Куп'янський, Лиманський та Краматорський напрямки.
На передовій відбулося 199 боєзіткнень. Армія агресора продовжує вести активні наступальні дії на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки терористів у районі Вовчанська. Також загарбники завдали авіаударів по районах населених пунктів Орішанка, Золочів та Уди, НАРами вдарили по Граніву Харківської області.
На Куп’янському напрямку ворог тричі проводив штурми у районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового.
На Лиманському напрямку окупанти 13 разів били біля Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки.
На Сіверському напрямку супротивник здійснив дві спроби наступу на позиції у районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку агресор вісім разів атакував неподалік Щербинівки та Торецька.
На Покровському напрямку ворожі сили 40 разів намагалися прорватися неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ.
На Курахівському напрямку противник 25 разів бив поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.
На Времівському напрямку терористи здійснили 13 наступів неподалік Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського.
На Оріхівському напрямку Захисники відбили одну атаку окупантів біля Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку агресор один раз безрезультатно атакував позиції українських військ.
ЗСУ відбивають атаки окупантів: де найгарячіше на фронті - Генштаб01.01.25, 22:13 • 35221 перегляд