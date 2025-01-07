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199 боевых столкновений на фронте: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

199 боевых столкновений на фронте: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 4317 просмотра

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На передовой произошло 199 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - 40 попыток прорыва. Враг ведет активные наступательные действия на разных участках фронта, включая Купянское, Лиманское и Краматорское направления.

На передовой произошло 199 боестолкновений. Армия агрессора продолжает вести активные наступательные действия на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении ВСУ отбили три атаки террористов в районе Волчанска. Также захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Орешанка, Золочев и Уды, НАРами ударили по Граниву Харьковской области.

На Купянском направлении враг трижды проводил штурмы в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты 13 раз били возле Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.

На Северском направлении противник совершил две попытки наступления на позиции в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении агрессор восемь раз атаковал неподалеку Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении вражеские силы 40 раз пытались прорваться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.

На Кураховском направлении противник 25 раз бил вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении террористы совершили 13 наступлений неподалеку Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.

На Ореховском направлении Защитники отбили одну атаку оккупантов у Новоданиловки.

На Приднепровском направлении агрессор один раз безрезультатно атаковал позиции украинских войск.

ВСУ отражают атаки оккупантов: где горячее всего на фронте - Генштаб1 янв. 2025, 20:13 • 34413 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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