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ВСУ отражают атаки оккупантов: где горячее всего на фронте - Генштаб

ВСУ отражают атаки оккупантов: где горячее всего на фронте - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 7034 просмотра

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За сутки произошло 125 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные атаки врага зафиксированы на Покровском (35 атак) и Кураховском (18 атак) направлениях.

На фронте произошло 125 боестолкновений. Интенсивно атакует враг на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении противник 7 раз атаковал в районах Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении террористы 16 раз штурмовали вблизи Новосергиевки, Твердохлебово, Копанок, Макеевки, Ивановки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении ВСУ отражали 14 атак агрессора в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты 7 раз били в районе Щербиновки, впрочем до сих пор продолжаются три вражеские атаки в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении противник реализовал 35 атак в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки, Зеленого, Новооленевки, Даченского и Нововасильевки. Тринадцать штурмов позиций наших войск продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении насчитывается уже 18 боестолкновений возле Украинки, Петропавловки и Курахово, в настоящее время идут четыре боестолкновения.

На Времовском направлении Защитники отражали 17 атак террористов неподалеку Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара, 6 боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении украинские войска успешно отбили одну атаку противника вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении силы врага провели два неудачных штурма в районе острова Забич.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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