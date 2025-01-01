ВСУ отражают атаки оккупантов: где горячее всего на фронте - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 125 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные атаки врага зафиксированы на Покровском (35 атак) и Кураховском (18 атак) направлениях.
На фронте произошло 125 боестолкновений. Интенсивно атакует враг на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Купянском направлении противник 7 раз атаковал в районах Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении террористы 16 раз штурмовали вблизи Новосергиевки, Твердохлебово, Копанок, Макеевки, Ивановки и Серебрянского леса.
На Краматорском направлении ВСУ отражали 14 атак агрессора в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино.
На Торецком направлении оккупанты 7 раз били в районе Щербиновки, впрочем до сих пор продолжаются три вражеские атаки в районах Торецка и в направлении Дилиевки.
На Покровском направлении противник реализовал 35 атак в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки, Зеленого, Новооленевки, Даченского и Нововасильевки. Тринадцать штурмов позиций наших войск продолжаются до сих пор.
На Кураховском направлении насчитывается уже 18 боестолкновений возле Украинки, Петропавловки и Курахово, в настоящее время идут четыре боестолкновения.
На Времовском направлении Защитники отражали 17 атак террористов неподалеку Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара, 6 боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении украинские войска успешно отбили одну атаку противника вблизи Новоандреевки.
На Приднепровском направлении силы врага провели два неудачных штурма в районе острова Забич.