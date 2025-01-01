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ЗСУ відбивають атаки окупантів: де найгарячіше на фронті - Генштаб

ЗСУ відбивають атаки окупантів: де найгарячіше на фронті - Генштаб

Київ • УНН

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За добу відбулося 125 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найінтенсивніші атаки ворога зафіксовані на Покровському (35 атак) та Курахівському (18 атак) напрямках.

На фронті відбулося 125 боєзіткнень. Інтенсивно атакує ворог на Покровському і Курахівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Куп’янському напрямку противник 7 разів атакував у районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку терористи 16 разів штурмували поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки та Серебрянського лісу.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбивали 14 атак агресора в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку окупанти 7 разів били в районі Щербинівки, втім до цього часу продовжуються три ворожі атаки в районах Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку супротивник реалізував 35 атак у районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки, Зеленого, Новооленівки, Даченського та Нововасилівки. Тринадцять штурмів позицій наших військ продовжуються дотепер.

На Курахівському напрямку нараховується вже 18 боєзіткнень біля Українки, Петропавлівки та Курахового, на даний час точаться чотири боєзіткнення.

На Времівському напрямку Захисники відбивали 17 атак терористів неподалік Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара, 6 боєзіткнень тривають до цього часу.

На Оріхівському напрямку українські війська успішно відбили одну атаку противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку сили ворога провели два невдалі штурми в районі острова Забич.

Ще 1250 окупантів та один гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога01.01.25, 08:13 • 13928 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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