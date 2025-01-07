ВСУ обновили данные: российские потери за время войны превысили 800 тысяч человек
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал обновленную статистику потерь российских захватчиков по состоянию на 7 января 2025 года. За сутки враг потерял 1970 военных, общие потери достигли 800 010 человек.
Захватчики потеряли 1970 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 07.01.25:
- Личный состав: 800 010 (+1970).
- Танки: 9710 (+10).
- Бронированные боевые машины: 20189 (+25).
- Артиллерийские системы: 21710 (+45).
- РСЗВ: 1260 (+2).
- Средства ППО: 1038 (+4).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 21708 (+83).
- Крылатые ракеты: 3014.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 33226 (+170).
- Специальная техника: 3681.
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
199 боевых столкновений на фронте: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб6 янв. 2025, 22:06 • 16083 просмотра