У грудні рф зазнала найбільших втрат у війні проти України за весь 2024 рік - британська розвідка
Київ • УНН
У грудні 2024 року рф втратила рекордні 48 670 військових, із середньодобовими втратами 1570 осіб. 19 грудня зафіксовано новий рекорд - 2200 втрат за добу.
Війська рф у 2024 році втратили майже 430 тис. військових, а місяцем найбільших втрат став грудень, коли росія втрачала по 1,5 тис. військових. 19 грудня 2024 року відбувся новий рекорд війни – 2200 втрат за один день. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє британська розвідка із посиланням на Генштаб ЗСУ, у 2024 році росія втратила на війні проти України 429 660 солдат (убитих і поранених), що значно більше, ніж 252 940 втрат у 2023 році.
Грудень 2024 року став, мабуть, найдорожчим місяцем війни для росії із загальними втратами 48 670 осіб, за даними Генштабу України. У листопаді 2024 року було зафіксовано 45 680 втрат росіян. Грудень став шостим місяцем поспіль, коли російські війська зазнали збільшення місячних загальних втрат. Середньодобові втрати росіян досягли нового місячного максимуму війни протягом грудня 2024 року,
Зазначається, що середньодобові втрати становили 1570 військових, п’ятий місяць поспіль, коли російські війська зазнавали нових високих середніх щоденних втрат.
19 грудня 2024 року відбувся новий рекорд війни – 2200 втрат за один день. Цілком імовірно, що в січні 2025 року росія буде продовжувати відчувати високі втрати внаслідок продовження атак пішої піхоти на кількох напрямках
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат російських загарбників станом на 7 січня 2025 року. За добу ворог втратив 1970 військових, загальні втрати сягнули 800 010 осіб.