«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения
Киев • УНН
Церемония «Золотой глобус 2025» собрала 10,1 млн зрителей на CBS и Paramount+. Это на 7,4% больше по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о росте популярности церемоний награждения.
Воскресная церемония награждения "Золотой глобус" собрала в среднем 10,1 миллиона зрителей на телеканалах CBS и Paramount+. Критики признали нынешнюю церемонию "шагом вперед по сравнению с прошлогодней катастрофой".
Передает УНН со ссылкой на IMDb и Ansa.
Церемония "Золотой глобус" собрала более 10 миллионов зрителей: увеличение количества просмотров пока подчеркивает незначительную тенденцию к росту количества зрителей на церемониях вручения наград, отмечают аналитики.
По данным Dick Clark Productions, воскресная церемония награждения "Золотой глобус" собрала в среднем 10,1 миллиона зрителей на телеканалах CBS и Paramount+ (и в приложении CBS), что на 7,4 процента больше, чем в январе 2024 года.
Критик vIndieWire Бен Треверс назвал 82-ю церемонию награждения "Золотым глобусом" в воскресенье вечером "значительным шагом вперед по сравнению с прошлогодней катастрофой". Треверс поставил воскресному шоу B-, приятное улучшение по сравнению с приблизительной оценкой 2024 года: D.
Справка
Церемония вручения "Золотого глобуса" 2024 года, которую вел комик Джо Кой, собрала в среднем 9,4 миллиона зрителей на тех же платформах, что на 50 процентов больше, чем предыдущая церемония на NBC (но далеко не так много, как до начала эпидемии COVID-19).
Ранее церемония "Золотого глобуса" занимала второе место после "Оскара".
В 2010-х годах мероприятие переживало кризис. В 2022 году гала-церемония даже не вышла в эфир - вещатель NBC выключил ее из-за возмущения отсутствием разнообразия и этическими ошибками группы журналистов, которые присуждали премии.
Напомним,
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