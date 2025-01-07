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«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

Киев  •  УНН

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Церемония «Золотой глобус 2025» собрала 10,1 млн зрителей на CBS и Paramount+. Это на 7,4% больше по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о росте популярности церемоний награждения.

Воскресная церемония награждения "Золотой глобус" собрала в среднем 10,1 миллиона зрителей на телеканалах CBS и Paramount+. Критики признали нынешнюю церемонию "шагом вперед по сравнению с прошлогодней катастрофой".

Передает УНН со ссылкой на IMDb и Ansa.

Церемония "Золотой глобус" собрала более 10 миллионов зрителей: увеличение количества просмотров пока подчеркивает незначительную тенденцию к росту количества зрителей на церемониях вручения наград, отмечают аналитики.

По данным Dick Clark Productions, воскресная церемония награждения "Золотой глобус" собрала в среднем 10,1 миллиона зрителей на телеканалах CBS и Paramount+ (и в приложении CBS), что на 7,4 процента больше, чем в январе 2024 года. 

- говорится в сообщении

Критик vIndieWire Бен Треверс назвал 82-ю церемонию награждения "Золотым глобусом" в воскресенье вечером "значительным шагом вперед по сравнению с прошлогодней катастрофой". Треверс поставил воскресному шоу B-, приятное улучшение по сравнению с приблизительной оценкой 2024 года: D.

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Справка

Церемония вручения "Золотого глобуса" 2024 года, которую вел комик Джо Кой, собрала в среднем 9,4 миллиона зрителей на тех же платформах, что на 50 процентов больше, чем предыдущая церемония на NBC (но далеко не так много, как до начала эпидемии COVID-19). 

Ранее церемония "Золотого глобуса" занимала второе место после "Оскара".

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В 2010-х годах мероприятие переживало кризис. В 2022 году гала-церемония даже не вышла в эфир - вещатель NBC выключил ее из-за возмущения отсутствием разнообразия и этическими ошибками группы журналистов, которые присуждали премии.

Напомним,

Музыкальная драма "Эмилия Перес" получила награды в нескольких категориях, включая лучший иностранный фильм. "Бруталист" признан лучшим драматическим фильмом, а Деми Мур получила приз за лучшую женскую роль.

Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус" за роль в фильме "Субстанция". Ее три дочери сняли эмоциональную реакцию на победу матери, видео которой быстро разлетелось по сети.

В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира: подробности11 дек. 2024, 00:00 • 17376 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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