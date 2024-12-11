В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира: подробности
Киев • УНН
92-летний генсек Nihon Hidankyo Танака Теруми получил золотую медаль и диплом на церемонии в Осло. Организация, основанная пострадавшими от атомных бомбардировок, борется за запрет ядерного оружия.
Во вторник, 10 декабря, в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2024 года, которую в октябре присудили японской правозащитной организации Nihon Hidankyo. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Детали
Председатель Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднесс вручил золотую медаль и диплом 92-летнему генеральному секретарю организации Танаке Теруми, который также является антиядерным и антивоенным активистом и бывшим профессором.
Генеральный секретарь правозащитной организации Nihon Hidankyo в 1945 году пережил атомную бомбардировку Нагасаки. В своей речи Теруми призвал мир "не позволить человечеству уничтожить себя ядерным оружием" и вместе работать на благо человеческого общества в мире, свободном от ядерного оружия и войн.
Что известно об организации Nihon Hidankyo
Nihon Hidankyo - движение, основанное в 1956 году пострадавшими от ядерных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки, направленное на давление на японское правительство с целью защиты прав и лоббирования запрета использования ядерного оружия.
Его члены работали над повышением осведомленности о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия. Нихон Хиданкё предоставила тысячи свидетельских показаний, выпустила резолюции и публичные обращения, а также ежегодно направляла делегации в ООН и на различные мирные конференции, чтобы напомнить миру о насущной необходимости ядерного разоружения. В результате появилась международная норма, что применение ядерного оружия морально неприемлемо ("ядерное табу").
Японская правозащитная организация по меньшей мере трижды - в 1985, 1994 и 2015 годах была номинирована на Нобелевскую премию мира.
Детали
В 2024 году на Нобелевскую премию мира было номинировано 286 кандидатов, в том числе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, папа римский Франциск, а также британский натуралист Дэвид Аттенборо.
У букмекеров фаворитами стали умерший в колонии российский оппозиционный политик Алексей Навальный и президент Украины Владимир Зеленский. Однако Reuters отмечало, что Навальному присудить Нобелевскую премию мира не смогут, поскольку ее не вручают посмертно, а Зеленский не победит, поскольку возглавляет воюющую страну.
Напомним
Южнокорейская писательница Хан Канг удостоена Нобелевской премии по литературе 2024 года за ее поэтическую прозу. Ее роман "Вегетарианка" стал международным прорывом, описывая последствия отказа главной героини от потребления мяса.