Нобелівську премію з літератури присудили південнокорейській письменниці Хан Канг

Південнокорейська письменниця Хан Канг удостоєна Нобелівської премії з літератури 2024 року за її поетичну прозу, повідомив у четвер Нобелівський комітет, пише УНН.

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"Нобелівська премія з літератури 2024 року присуджена південнокорейській письменниці Хан Канг "за її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя", - ідеться у повідомленні.

Головним міжнародним проривом лауреата Нобелівської премії 2024 року Хан Канг, як повідомляється, став роман "Вегетаріанка" (채식주의자, 2007; "The Vegetarian", 2015). Написана в трьох частинах, книга описує жорстокі наслідки, які наступають, коли її головна героїня Ен Хе відмовляється підкорятися нормам споживання їжі. Її рішення не їсти м'яса зустрічає різні, абсолютно різні реакції.

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