Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Канг
Киев • УНН
Южнокорейская писательница Хан Канг удостоена Нобелевской премии по литературе 2024 года за ее поэтическую прозу. Ее роман «Вегетарианка» стал международным прорывом, описывая последствия отказа главной героини от потребления мяса.
Южнокорейская писательница Хан Канг удостоена Нобелевской премии по литературе 2024 года за ее поэтическую прозу, сообщил в четверг Нобелевский комитет, пишет УНН.
Детали
"Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Канг "за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни", - говорится в сообщении.
Главным международным прорывом лауреата Нобелевской премии 2024 года Хан Канг, как сообщается, стал роман "Вегетарианка" (채식주의자, 2007; "The Vegetarian", 2015). Написанная в трех частях, книга описывает жестокие последствия, которые наступают, когда ее главная героиня Эн Хе отказывается подчиняться нормам потребления пищи. Ее решение не есть мяса встречает разные, совершенно разные реакции.
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