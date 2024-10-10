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Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
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Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
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Рада одобрила увеличение налогов

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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  112268 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Канг

Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Канг

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 11:09  •  3738 просмотра

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Южнокорейская писательница Хан Канг удостоена Нобелевской премии по литературе 2024 года за ее поэтическую прозу. Ее роман «Вегетарианка» стал международным прорывом, описывая последствия отказа главной героини от потребления мяса.

Южнокорейская писательница Хан Канг удостоена Нобелевской премии по литературе 2024 года за ее поэтическую прозу, сообщил в четверг Нобелевский комитет, пишет УНН.

Детали

"Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Канг "за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни", - говорится в сообщении.

Главным международным прорывом лауреата Нобелевской премии 2024 года Хан Канг, как сообщается, стал роман "Вегетарианка" (채식주의자, 2007; "The Vegetarian", 2015). Написанная в трех частях, книга описывает жестокие последствия, которые наступают, когда ее главная героиня Эн Хе отказывается подчиняться нормам потребления пищи. Ее решение не есть мяса встречает разные, совершенно разные реакции.

В Стокгольме объявили победителей премии альтернативной Нобелевской премии3 октября 2024, 11:48 • 11936 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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