Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Канг

Южнокорейская писательница Хан Канг удостоена Нобелевской премии по литературе 2024 года за ее поэтическую прозу, сообщил в четверг Нобелевский комитет, пишет УНН.

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"Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Канг "за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни", - говорится в сообщении.

Главным международным прорывом лауреата Нобелевской премии 2024 года Хан Канг, как сообщается, стал роман "Вегетарианка" (채식주의자, 2007; "The Vegetarian", 2015). Написанная в трех частях, книга описывает жестокие последствия, которые наступают, когда ее главная героиня Эн Хе отказывается подчиняться нормам потребления пищи. Ее решение не есть мяса встречает разные, совершенно разные реакции.

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