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"Золотий глобус 2025" встановив новий рекорд телеперегляду

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Церемонія "Золотий глобус 2025" зібрала 10,1 млн глядачів на CBS і Paramount+. Це на 7,4% більше порівняно з минулим роком, що свідчить про зростання популярності церемоній нагородження.

Недільна церемонія нагородження "Золотий глобус" зібрала в середньому 10,1 мільйона глядачів на телеканалах CBS і Paramount+. Критики визнали цьогорічну церемонію "кроком вперед у порівнянні з минулорічною катастрофою".

Передає УНН із посиланням на IMDb, Іndiewire та Ansa.

Церемонія "Золотий глобус" зібрала понад 10 мільйонів глядачів: збільшення кількості переглядів наразі підкреслює незначну тенденцію до зростання кількості глядачів на церемоніях вручення нагород, зазначають аналітики.

За даними Dick Clark Productions, недільна церемонія нагородження "Золотий глобус" зібрала в середньому 10,1 мільйона глядачів на телеканалах CBS і Paramount+ (і в додатку CBS), що на 7,4 відсотка більше, ніж у січні 2024 року. 

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Критик vIndieWire Бен Треверс назвав 82-у церемонію нагородження "Золотим глобусом" у неділю ввечері "значним кроком вперед у порівнянні з торішньою катастрофою". Треверс поставив недільному шоу B-, приємне покращення порівняно з приблизною оцінкою 2024 року: D.

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Довідка

Церемонія вручення "Золотого глобуса" 2024 року, яку вів комік Джо Кой, зібрала в середньому 9,4 мільйона глядачів на тих самих платформах, що на 50 відсотків більше, ніж попередня церемонія на NBC (але далеко не так багато, як до початку епідемії COVID-19). 

Раніше церемонія "Золотого глобуса" займала друге місце після "Оскара".

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У 2010-х роках захід переживав кризу. У 2022 році гала-церемонія навіть не вийшла в ефір - мовник NBC вимкнув її через обурення відсутністю різноманітності та етичними помилками групи журналістів, які присуджували премії.

Нагадаємо

Музична драма "Емілія Перес" отримала нагороди у кількох категоріях, включаючи найкращий іноземний фільм. "Бруталіст" визнано найкращим драматичним фільмом, а Демі Мур здобула приз за найкращу жіночу роль.

Демі Мур здобула свій перший "Золотий глобус" за роль у фільмі "Субстанція". Її три доньки зняли емоційну реакцію на перемогу матері, відео якої швидко розлетілось мережею.

В Норвегії вручили Нобелівську премію миру: подробиці11.12.24, 02:00 • 17762 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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