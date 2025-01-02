Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Броварская территориальная громада внедряет четырехлетнюю программу по обеспечению доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Как отметила советник городского головы Броваров Елена Акопян, ключевой особенностью этой инициативы является индивидуальный подход к каждому заказу, пишет УНН.

"Мы эту программу как раз разработали по индивидуальному подходу. То есть, если у нас есть такой дом, где нет пандусов или подъемников вообще, у нас есть такие старые здания, и если обращается человек - индивидуальный подход, индивидуальная разработка. Приходит к этому человеку специалист, смотрит, какой пандус, какой подъемник там лучше установить, и таким образом потом разрабатывается проект, рассчитывается его стоимость. То есть, не только сам подъемник мы покупаем, но и обслуживание. Это все учитывается в счет суммы", - отметила Акопян.

На установку одного подъемника предусмотрено до 150 тысяч гривен, из которых около 90 тысяч гривен тратится на само устройство, а остальные - на его монтаж и обслуживание. Сейчас в рамках программы уже получено 36 заявок на установку подъемников.

"Это программа на 4 года, и каждые полгода, если количество заявок будет выше, чем мы заложили в программу, то мы будем принимать решение на городской сессии," - пояснила Акопян.

Кроме установки подъемников в жилых домах, программа охватывает обеспечение доступности государственных учреждений. В частности, для трудоустройства людей с инвалидностью в рамках государственной программы могут выделяться средства на обустройство рабочих мест - до 100 тысяч гривен на учреждение. Городская программа также направлена на создание безбарьерной среды в учреждениях и общественных местах, что позволит улучшить качество жизни маломобильных жителей Броваров.

"Мы настроены помочь каждому, кто нуждается в доступности", - подытожила Акопян.

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Ранее УНН сообщал, что городские власти Броваров подготовили программу на ближайшие 4 года для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской громаде планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.