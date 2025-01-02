Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Киев • УНН
Броварская громада внедряет 4-летнюю программу по обеспечению доступности для маломобильных групп. На установку одного подъемника выделяется до 150 тысяч гривен, уже получено 36 заявок.
Броварская территориальная громада внедряет четырехлетнюю программу по обеспечению доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Как отметила советник городского головы Броваров Елена Акопян, ключевой особенностью этой инициативы является индивидуальный подход к каждому заказу, пишет УНН.
"Мы эту программу как раз разработали по индивидуальному подходу. То есть, если у нас есть такой дом, где нет пандусов или подъемников вообще, у нас есть такие старые здания, и если обращается человек - индивидуальный подход, индивидуальная разработка. Приходит к этому человеку специалист, смотрит, какой пандус, какой подъемник там лучше установить, и таким образом потом разрабатывается проект, рассчитывается его стоимость. То есть, не только сам подъемник мы покупаем, но и обслуживание. Это все учитывается в счет суммы", - отметила Акопян.
На установку одного подъемника предусмотрено до 150 тысяч гривен, из которых около 90 тысяч гривен тратится на само устройство, а остальные - на его монтаж и обслуживание. Сейчас в рамках программы уже получено 36 заявок на установку подъемников.
"Это программа на 4 года, и каждые полгода, если количество заявок будет выше, чем мы заложили в программу, то мы будем принимать решение на городской сессии," - пояснила Акопян.
Кроме установки подъемников в жилых домах, программа охватывает обеспечение доступности государственных учреждений. В частности, для трудоустройства людей с инвалидностью в рамках государственной программы могут выделяться средства на обустройство рабочих мест - до 100 тысяч гривен на учреждение. Городская программа также направлена на создание безбарьерной среды в учреждениях и общественных местах, что позволит улучшить качество жизни маломобильных жителей Броваров.
"Мы настроены помочь каждому, кто нуждается в доступности", - подытожила Акопян.
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Ранее УНН сообщал, что городские власти Броваров подготовили программу на ближайшие 4 года для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской громаде планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.
Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.