Чотирирічна програма доступності у Броварах: як допомагають людям з інвалідністю

Броварська територіальна громада впроваджує чотирирічну програму із забезпечення доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Як зазначила радниця міського голови Броварів Олена Акопян, ключовою особливістю цієї ініціативи є індивідуальний підхід до кожного замовлення, пише УНН.

"Ми цю програму якраз розробили за індивідуальним підходом. Тобто, якщо у нас є такий будинок, де немає пандусів або підйомників взагалі, у нас є такі старі будівлі, і якщо звертається людина - індивідуальний підхід, індивідуальне розроблення. Приходить до цієї людини спеціаліст, дивиться, який пандус, який підйомник там краще встановити, і таким чином потім розробляється проєкт, розраховується його вартість. Тобто, не тільки сам підйомник ми купуємо, а й обслуговування. Це все враховується в рахунок суми", - зазначила Акопян.

На встановлення одного підйомника передбачено до 150 тисяч гривень, із яких близько 90 тисяч гривень витрачається на сам пристрій, а решта – на його монтаж і обслуговування. Зараз у рамках програми вже отримано 36 заявок на встановлення підйомників.

"Це програма на 4 роки, і кожні півроку, якщо кількість заявок буде вищою, ніж ми заклали в програму, то ми будемо приймати рішення на міській сесії," – пояснила Акопян.

Окрім встановлення підйомників у житлових будинках, програма охоплює забезпечення доступності державних установ. Зокрема, для працевлаштування людей з інвалідністю у рамках державної програми можуть виділятися кошти на облаштування робочих місць – до 100 тисяч гривень на установу. Міська програма також спрямована на створення безбар’єрного середовища в установах і громадських місцях, що дозволить покращити якість життя маломобільних мешканців Броварів.

"Ми налаштовані допомогти кожному, хто потребує доступності," – підсумувала Акопян.

Додамо

Раніше УНН повідомляв, що міська влада Броварів підготувала програму на найближчі 4 роки для покращення доступності та комфортного пересування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, у Броварській громаді планують облаштувати спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках. За словами міського голови Ігоря Сапожка, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.