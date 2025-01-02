Чотирирічна програма доступності у Броварах: як допомагають людям з інвалідністю
Київ • УНН
Броварська громада впроваджує 4-річну програму із забезпечення доступності для маломобільних груп. На встановлення одного підйомника виділяється до 150 тисяч гривень, вже отримано 36 заявок.
Броварська територіальна громада впроваджує чотирирічну програму із забезпечення доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Як зазначила радниця міського голови Броварів Олена Акопян, ключовою особливістю цієї ініціативи є індивідуальний підхід до кожного замовлення, пише УНН.
"Ми цю програму якраз розробили за індивідуальним підходом. Тобто, якщо у нас є такий будинок, де немає пандусів або підйомників взагалі, у нас є такі старі будівлі, і якщо звертається людина - індивідуальний підхід, індивідуальне розроблення. Приходить до цієї людини спеціаліст, дивиться, який пандус, який підйомник там краще встановити, і таким чином потім розробляється проєкт, розраховується його вартість. Тобто, не тільки сам підйомник ми купуємо, а й обслуговування. Це все враховується в рахунок суми", - зазначила Акопян.
На встановлення одного підйомника передбачено до 150 тисяч гривень, із яких близько 90 тисяч гривень витрачається на сам пристрій, а решта – на його монтаж і обслуговування. Зараз у рамках програми вже отримано 36 заявок на встановлення підйомників.
"Це програма на 4 роки, і кожні півроку, якщо кількість заявок буде вищою, ніж ми заклали в програму, то ми будемо приймати рішення на міській сесії," – пояснила Акопян.
Окрім встановлення підйомників у житлових будинках, програма охоплює забезпечення доступності державних установ. Зокрема, для працевлаштування людей з інвалідністю у рамках державної програми можуть виділятися кошти на облаштування робочих місць – до 100 тисяч гривень на установу. Міська програма також спрямована на створення безбар’єрного середовища в установах і громадських місцях, що дозволить покращити якість життя маломобільних мешканців Броварів.
"Ми налаштовані допомогти кожному, хто потребує доступності," – підсумувала Акопян.
Додамо
Раніше УНН повідомляв, що міська влада Броварів підготувала програму на найближчі 4 роки для покращення доступності та комфортного пересування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, у Броварській громаді планують облаштувати спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках. За словами міського голови Ігоря Сапожка, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.
Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.