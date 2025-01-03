Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Бывший король кулуарных манипуляций и давления на бизнес, похоже, до сих пор не может прийти в себя после того, как президент Украины назначил нового руководителя Государственной налоговой службы (ГНС). Это решение стало переломным моментом, ведь именно из-за смены руководства налоговой глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев потерял ключевой рычаг влияния на бизнес-среду, пишет УНН.

Кабинет Министров Украины 31 декабря назначил экс-главу Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы. Ранее исполняла обязанности главы ГНС Татьяна Кириенко. Сейчас на сайте налоговой указано, что она - заместитель председателя ГНС.

Не менее показательным стало увольнение давнего соратника Гетманцева и его бывшего помощника - Евгения Сокура, занимавшего должность и.о. заместителя председателя ГНС. Сокур, который был «правой рукой» Гетманцева в налоговой системе, годами выполнял его указания, которые часто имели репрессивный характер в отношении бизнеса.

Как рассказала в интервью УНН бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области Ирина Зленко, в Государственной налоговой службе Украины отсутствовала вертикаль руководства, вместо этого в органе работают «смотрящие» Гетманцева. Она добавила, что с помощью «смотрящих» Гетманцев руководит всей налоговой службой.

«Я убеждена, что это организованная преступная группа, иначе назвать это, извините, я не могу. Эта группа, кстати, как раз имеет очень вертикальную организацию и возглавляется председателем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. А руководит он ею с помощью помощников, которые являются участниками этого бандитского формирования. Управление там есть, но это преступная организация, которая занимается рэкетом. А если мы говорим о Законе и Конституции - тогда да, никакой вертикали нет», - пояснила Ирина Зленко.

Она также утверждает, что Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой службе, которые могли бы отказаться выполнять преступные приказы.

«Как я уже говорила, Гетманцев, а не (и.о. главы ГНС - ред.) Татьяна Кириенко, руководит налоговой. У меня даже есть видеодоказательства, что он проводит селекторные совещания. Я на этих совещаниях присутствовала лично. И он вел себя настолько паскудно с налоговиками, что меня это просто, как налоговика, оскорбляло», - рассказала Зленко.

По ее словам, Гетманцев подключался к совещаниям в ГНС прямо из Комитета.

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После смены руководства ГНС, увольнение Сокура стало еще одним шагом к демонтажу системы влияния Гетманцева на налоговую службу.

Потеряв свои инструменты запугивания, Гетманцев пытается хвастаться псевдопоказателями и пытается создать иллюзию контроля над налоговой. Только за один день он опубликовал 21 сообщение в своем Telegram-канале. Таким образом Гетманцев «кричит» о том, какой успешной была работа его налоговиков и пытается убедить президента, что его решение о смене руководства ГНС преждевременно.

Однако даже сейчас, потеряв контроль над налоговиками, Гетманцев, хвастаясь сомнительными «успехами», пытается запугивать предпринимателей.

«И не советовал бы слишком радоваться конвертаторам, уклонистам, контрабандистам и другим чертям, чьи схемы мы вместе с командой ГНС уничтожили за эти 3 года. Мы знаем вас поименно. Восстановиться, даже при всем желании, будет трудно. Да и люди не дадут. Это касается и кучи уволенных за 3 года коррупционеров», - написал Гетманцев после смены руководства налоговой.

Через несколько дней он продолжил угрожать бизнесу, в частности бывшим владелицам банка «Конкорд». «И отдельный привет бывшим владельцам банка Конкорд. Знаю, что празднуете не только Новый год. Но рано. Украденные у государства средства на игорке придется вернуть и ответить», - написал он. Это уже не первый раз, когда Гетманцев угрожает преследованием банкирам, ранее он прямо говорил о том, что это для него уже личное дело.

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Однако его попытки выглядят жалко - король уже голый, но еще этого не осознал.

Президентская воля к переменам стала сигналом для бизнеса, что времена произвола заканчиваются. Увольнение Сокура и других лиц, связанных с Гетманцевым, лишает его остатков влияния и указывает на неизбежное: все его «свои люди» будут отстранены с ключевых позиций.

Украинский бизнес больше не будет бояться. Предприниматели стремятся работать в справедливых условиях, а не быть жертвами репрессий и манипуляций. Гетманцев до сих пор пытается уцепиться за остатки прошлого влияния, но его время прошло. Украина выбирает прозрачные правила игры и справедливость, которые обеспечивают развитие предпринимательства, а не обогащение отдельных лиц.

Кроме того, появилась надежда на то, что рано или поздно Гетманцева вместе с его «свитой» привлекут к ответственности. Эксперты, опрошенные УНН неоднократно указывали на превышение власти Гетманцевым.

Добавим

УНН обратился с запросом в НАБУ о том, планируют ли правоохранители открывать уголовное производство на основе заявлений Ирины Зленко. В ответ в НАБУ сообщили, что детективы при проведении расследования будут учитывать информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгением Сокуром, которую рассказала Ирина Зленко.

Кроме того, УНН сообщал, что Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже выяснилось, что Сокур проживает с Алиной Лебедевой. Как указано в системе Youcontrol, девушка зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года. За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес-центре «Леонардо».

По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.