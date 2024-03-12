Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  55716 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  112781 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  111919 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  109002 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  112866 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  104627 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188675 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177672 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173415 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  269775 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

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8 марта 2024, 15:00  •  239212 просмотра
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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Компании, которые исправно платят налоги, все равно сталкиваются с фискальным давлением.

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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 22 ударных беспилотников "Шахед", запущенных российскими войсками во время ночной атаки на Украину.

Война •   •  39431 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

Воздушные силы Украины сообщают о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  40560 просмотра
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

По данным Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки российские военные потеряли 910 человек личного состава, 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 2 зенитно-ракетных комплекса, 43 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 44 единицы автомобильной техники и автоцистерны.

Война •   •  37001 просмотра
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области были ранены 3 человека, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, более 1 700 семей остались без электричества.

Война •   •  34324 просмотра
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Война •   •  32661 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 8 ракетных, 114 авиационных ударов и 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам, нанеся ущерб в нескольких областях.

Война •   •  31695 просмотра
За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов

На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших

российская авиация разбомбила жилой дом в Купянске Харьковской области, вызвав пожар, но обошлось без жертв.

Война •   •  31378 просмотра
На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших

рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы

российская пропаганда распространяет фейковую новость о массовой мобилизации работников жилищно-коммунального хозяйства на Волыни, используя устаревшую и манипулированную информацию.

Общество •   •  34089 просмотра
рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Война •   •  30271 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах