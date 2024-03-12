Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Бизнес в Украине уже давно жалуется на то, что сталкивается с давлением со стороны налоговой, которое делает невозможным нормальную работу. Одной из тех, кто не боится прямо говорить о проблемах, создаваемых налоговиками и председателем Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниилом Гетманцевым, является волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук.

УНН расспросил у Яны Матвийчук, почему она считает налоговую термитником, с какими проблемами сталкиваются предприниматели в Украине и какие последствия для экономики будет иметь налоговая политика Гетманцева в будущем.

- Вы ведете бизнес в Украине. Расскажите, пожалуйста, с какими проблемами, связанными с налоговой, вы сталкивались?

Начну с того, что налоговая система в Украине очень сложная. Чтобы честно и правильно платить налоги - надо иметь целый штат бухгалтеров. Но даже опытные бухгалтеры не всегда могут помочь в таком вопросе как, например, блокировка налоговых накладных. Это один из самых болезненных вопросов, поскольку он непосредственно задерживает или даже парализует нашу работу.

Кроме того, очень сложно работать в условиях, когда моя компания исправно платит налоги, но на другой стороне сидят тысячи налоговиков и постоянно ищут, к чему подкопаться. Такой чрезмерный контроль и придирчивость обусловлены тем, что налоговая создает множество операций по контролю, чтобы хоть как-то оправдать то количество людей, которые в этой налоговой работают.

Также, нам постоянно приходится следить за обновлениями и изменениями в налоговом законодательстве. Гетманцев регулярно придумывает как бы еще "скубать гусей". Налоговое законодательство запутано, будто, старая китайская новогодняя гирлянда, которую Гетманцев не пытается распутать - он ее разрывает и хочет, чтобы она работала. К тому же, Гетманцеву никто не запрещает это делать. Гражданское же общество никак не может снять его с занимаемой должности, хотя об этом речь идет уже очень давно.

Моя компания ARENA CS в 2023 году уплатила более 40 млн грн налогов. К счастью, серьезных проблем с налоговой у нас не возникает, но это возможно только потому, что целый отдел бухгалтеров отвечают за уплату налогов и вовремя ее производит. По моему мнению, только так можно вести бизнес в Украине и не стать жертвой налоговой. Но и мы не застрахованы от налоговых проверок или чего-то подобного.

- Ощущают ли сейчас предприниматели усиленное давление налоговой с учетом блокировок налоговых накладных и возобновления проверок? Как с этим бороться?

Налоговая сейчас очень сильно давит на бизнес. И если средний и крупный бизнес могут себе позволить бухгалтеров, которые решают все вопросы, касающиеся уплаты налогов, то малый бизнес разбирается с этим сам. Современная налоговая политика Гетманцева заведет весь малый бизнес в Украине в пропасть.

Давление налоговой заметно и в том, что Гетманцев вернул НДС 20%, возобновил налоговые проверки, РРО, выступает за отмену единого налога. Но ведь война еще не закончилась! Бизнес в Украине и так находится на грани выживания, предприниматели покидают страну, а налоговая делает еще хуже. Представьте, только за 2023 год украинцы в Польше открыли 30 325 новых компаний. Я уверена, что если бы налоговая облегчила давление и уменьшила налоги - эти все бизнесы могли бы существовать в Украине. Да, возможно, они бы релоцировались в тыловые регионы. Но все равно работали бы на экономику Украины, а не на экономику Польши.

Если бы все эти 30 000 компаний работали в Украине - тысячи украинцев остались бы работать здесь. По состоянию на сентябрь 2023 года в Польше количество официально трудоустроенных украинцев составляло 1,13 млн человек. Это потеря для Украины. Сейчас 10% украинцев, которые выехали из-за войны, не планируют больше возвращаться в Украину на постоянное проживание, даже при условии окончания боевых действий.

Налоговая своими блокировками накладных и возвратом проверок буквально истребляет украинскую нацию. Люди не хотят работать в Украине, не видят перспектив для развития. Как результат - покидают страну.

Нынешняя налоговая политика работает не на экономическое развитие, а на наполнение государственной казны. Как мы понимаем, если налоговая нагрузка растет - значит увеличиваются бюджетные дыры. Вот только Гетманцев и его компания не знакомы с теориями экономического роста, согласно которым экономическое развитие возможно только при условии либерализации налоговой политики, дерегуляции, вывода государства из экономики, сокращения государственного аппарата и государственных функций.

Я считаю, что из-за экономической политики Гетманцева тенденции к сокращению экономики и закрытию бизнесов будут прогрессировать.

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

- Вы активно занимаетесь волонтерством, чувствуете ли Вы, что сейчас бизнес стал меньше донатить и помогать военным? По Вашему мнению, не связано ли это с давлением налоговой?

Бизнес в Украине сейчас значительно страдает из-за войны, но несмотря на это продолжает донатить и волонтерить. На самом деле, это очень сложно. Если бы упростили налоговую систему и, например, перевели бизнес на упрощенную систему - уплату единого налога 5-10%, то сэкономленные на администрировании сложных налогов деньги бизнес все равно отдал бы на войско. И здесь аргумент безусловный - бизнес, в отличие от коррумпированных чиновников, хорошо понимает, что надо поддерживать ВСУ, добровольцев, волонтеров, поскольку, падение фронта - это полное падение страны. Бизнес понимает ответственность за это и обязан своим существованием всем, кто сейчас приближает победу Украины.

В начале полномасштабного вторжения наша команда непосредственно сталкивалась с тем, что на таможне требовали взятки, долго проводили проверки. Это та бюрократия, которую лелеял Гетманцев еще до полномасштабного вторжения. Он хотел больше налогов, как большое, но глупое дитя исхудавшей матери, которое никак не может насосаться молока, в то время как мать валится с ног. Общественная огласка и россияне под Киевом несколько ослабили эту нагрузку, но никуда она не исчезала. А сейчас только усиливается.

- Все чаще эксперты говорят о том, что Гетманцев - серый кардинал налоговой и в ручном режиме руководит ею. Согласны ли вы с этим утверждением?

Предполагаю, что так и есть. Не могу утверждать, что Гетманцев принимает ключевые решения, но он точно имеет определенную власть и влияние на налоговую.

И, на самом деле, очень сложно доверять человеку, который 8 лет был помощником агента ФСБ Сивковича, который, кстати, сейчас скрывается в России. Разве Гетманцев не знал о связях Сивковича с ФСБ? Не верю. За 8 лет даже самый невнимательный человек что-то бы заподозрил.

- Недавно в одном из блогов Вы писали о том, что налоговая политика Гетманцева разрушительна для украинской экономики, а налоговая - это термитник. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Для меня Украина сейчас - это, как большая экосистема, в которой все должны работать на победу и уничтожение врага. Но, как и в каждой природной экосистеме, мы имеем вредителей. Вот эти вредители в Украине - это коррупционеры и налоговики. И если с коррупционерами бороться можно и есть вероятность, что они предстанут перед законом, то налоговики совершают беззаконие в законном поле. И это уже сложнее. Налоговики, как термиты, прогрызают дыры в экономике, в бизнесе и в карманах обычных украинцев. Десятки тысяч налоговиков не создают деньги внутри страны, не способствуют экономическому росту, а только вредят и пожирают все имеющееся. Они существуют на наши с вами деньги. Это ресурс, который мог бы пойти, например, на обеспечение военных. Но им обжираются налоговики-термиты.

- Почему предприниматели сейчас открыто не выступают против разрушительной политики Гетманцева? Они боятся еще большего усиления давления или просто переходят работать в тень?

Подход Гетманцева к налоговой политике сильно тормозит украинскую экономику. Чиновники меняются, в отставку уходят топ-руководители разных государственных звеньев, но Гетманцев сидит на месте. Публичная критика и протесты ФОПов никак не повлияли на него. То есть, кто-то очень заинтересован в том, чтобы Гетманцев оставался на том месте, где он сейчас.

Мне кажется, что не страх налогового давления сдерживает людей от открытого противостояния Гетманцеву - здесь именно вопрос того, что это, как оказалось, пустая трата времени. Гетманцев - чье-то протеже и публичное осуждение или недовольство сейчас ничего не решают. Все знают о Гетманцеве и его налоговых "произведениях искусства", но чтобы это все остановить - нужна политическая воля.

- Как Вы считаете, какие последствия для украинской экономики будет иметь в дальнейшем такая политика Гетманцева?

Налоговая политика Гетманцева приведет к еще большему упадку экономики. Бизнес будет уходить в тень, закрываться, переезжать в европейские страны. Цель политики украинских налоговиков - контроль, а не рост экономики. А Украине сегодня необходим экономический рост и налоговая политика должна быть стимулирующей для открытия большего количества бизнесов именно в Украине. Больше бизнесов - больше налогов и больше ресурсов на оборону. А сегодня экономическая политика украинских чиновников направлена на уничтожение экономики.

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт