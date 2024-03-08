Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса и нарабатывать законодательные инициативы по ограничению давления на предпринимателей и хорошо, что бизнес начал публично жаловаться на действия главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниила Гетманцева. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политтехнолог Тарас Загородний.

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка заявила, что готова публично рассказать как Гетманцев уничтожил ее банк на заседании Совета по вопросам поддержки бизнеса при Президенте. Кроме того, Соседка предложила Гетманцеву, пригласить ее на заседание парламентского комитета и лично спросить обо всем, что его интересует. Она также призвала Президента Украины Владимира Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева.

"Хорошо, что бизнес об этом начал говорить. Такой бизнес-профсоюз образовался. Потому что раньше наш бизнес был сам по себе, думал - зачем это раздувать. Но очень хорошо, что есть разговор, и он должен воплощаться в конкретные законодательные акты, которые предусматривают максимально ограниченное давление и налоговиков, и силовиков на бизнес", - отметил Загородний.

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По его словам, налоговики и силовики часто используются как инструмент давления на бизнес. Это, по мнению эксперта, создает больше препятствий для инвестирования в Украину, чем даже война. "Потому, что в данном случае, когда нет уверенности в стабильной политике, когда силовики давят на бизнес, это знаете не вызывает энтузиазма инвестировать в нашу страну. Поэтому это конечно что должны быть законодательные ограничения", - пояснил Загородний.

Он считает, Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен создавать площадку, рамки, наработать предложения в том числе законодательные, которые потом будут воплощаться в конкретные вещи.

Напомним

Член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина ранее заявила, что цель Гетманцева - дожать бизнес, и ему не важно, какие последствия будут для государства.