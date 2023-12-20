ФЛП определились: наиболее негативное влияние на развитие предпринимательства в Украине оказывает Даниил Гетманцев

Опрос, проведенный исследовательской компанией "Социополис", среди физических лиц-предпринимателей, показал, что наиболее негативное отношение у предпринимателей к работе председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, сообщает УНН.

Согласно результатам опроса, среди высшего руководства государства и представителей "экономического блока" руководства страны наиболее позитивным является отношение физических лиц-предпринимателей к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Положительно относятся к нему 66,6% респондентов (в том числе 32,1% - полностью положительно, а 34,5% - скорее положительно, чем отрицательно). Негативно относятся к Владимиру Зеленскому почти 30% респондентов, среди которых 15,2% - скорее негативно, чем позитивно, а 14,4% - полностью негативно.

Среди других представителей власти, в отношении которых проводился опрос, известными для большинства респондентов являются Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (ничего о нем не знают только 14,2% опрошенных) и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (ничего о нем не знают 25,6% опрошенных).

Среди представителей власти, в отношении которых проводился опрос (если не учитывать Президента Владимира Зеленского, к которому положительно относится большинство опрошенных), близкое к нейтральному соотношение положительного и отрицательного отношения ФЛП зафиксировано для Сергея Марченко (+0,2%) и Дениса Шмыгаля (-0,5%).

Наиболее негативно опрошенные физические лица-предприниматели относятся к народному депутату Даниилу Гетманцеву (разница положительного и отрицательного отношения - -46,8%), а также к и. о. Председателя Государственной таможенной службы Украины Сергею Звягинцеву (-28,6%) и к и. о. Председателя Государственной налоговой службы Украины Татьяне Кириенко (-20,5%).

По мнению физических лиц-предпринимателей, среди представителей государственной власти страны наибольшее реальное влияние на управление экономикой Украины (в целом) (если не учитывать Президента) имеют Премьер-министр Денис Шмыгаль и нардеп, председатель профильного комитета ВР Гетманцев. Двух указанных представителей власти в ответе на указанный вопрос назвали соответственно 29,6% и 23,1% от всех опрошенных и соответственно 41,6% и 32,5% опрошенных среди тех, кто определился с ответом на указанный вопрос. Других представителей власти в ответе на этот вопрос назвали значительно меньше респондентов.

В ответе на вопрос о том, кто из представителей "экономического блока" государственной власти своей деятельностью наиболее негативно влияет на работу и развитие малого и среднего бизнеса в Украине, наибольшее количество респондентов назвали Даниила Гетманцева (39,5% среди всех опрошенных и 57,2% среди тех, кто определился с ответом).

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Далее, со значительным отставанием от Гетманцева, в "рейтинге" негативного влияния на малый и средний бизнес страны (в восприятии опрошенных физических лиц - предпринимателей) идут Денис Шмыгаль (его назвали в ответе на указанный вопрос 11,2% среди всех опрошенных и 16,2% среди тех, кто определился с ответом); и. о. Государственной налоговой службы Украины Татьяна Кириенко (соответственно 10,7% и 15,5%); и. о. Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев (соответственно 9,3% и 13,5%). Других руководителей "экономического блока" в ответе на указанный вопрос назвали не более 6% респондентов.

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Следует добавить, что, согласно результатам исследования, примерно каждый третий опрошенный ФЛП в течение прошедших полгода сталкивался с какими-либо необоснованными, по его (ее) мнению, ограничениями или препятствиями со стороны государства в ведении им (ею) предпринимательской деятельности в качестве физического лица-предпринимателя.

При этом, 12,2% опрошенных ответили, что сталкивались с такими ограничениями и препятствиями со стороны государства за прошедшие полгода в значительной степени, а 21,7% опрошенных сталкивались с ними в незначительной степени. Наиболее распространенными среди таких ограничений и препятствий со стороны государства по отношению к ФЛП респонденты назвали налоговые проверки и необоснованные штрафы (их назвали 38,0% респондентов из числа тех, кто сталкивался с ограничениями и препятствиями со стороны государства в ведении своей деятельности как ФЛП) и чрезмерную забюрократизированность деятельности государственных органов (35,6%).

Справочно

Сроки проведения опроса - с 10 по 18 декабря 2023 года. Целевая аудитория - жители Украины в возрасте от 18 лет, которые по состоянию на дату проведения опроса были зарегистрированы как физические лица-предприниматели (ФЛП).

Опрос не охватывал Автономную Республику Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей и другие временно оккупированные территории, где на время его проведения отсутствовала мобильная связь украинских операторов. Метод опроса - телефонное интервью CATI (Сomputer-Аѕѕіѕтег Telephone Іптегѵегѕ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров физических лиц - предпринимателей.

Объем выборки - 605 респондентов. Выборка является репрезентативной для всей совокупности физических лиц - предпринимателей Украины по признакам региона регистрации и основного вида деятельности. Стандартная погрешность без учета дизайн-эффекта при соотношении дихотомических переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,4-3,9%.