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Співзасновниця банку "Конкорд" Сосєдка закликала Зеленського захистити український бізнес від свавілля Гетманцева

Київ • УНН

 • 24250 перегляди

Олена Сосєдка, співзасновниця банку "Конкорд", закликала Президента Зеленського захистити український бізнес від свавілля Данила Гетманцева, голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР, який, за її словами, безпідставно знищив її банк.

Співзасновниця банку "Конкорд" Сосєдка закликала Зеленського захистити український бізнес від свавілля Гетманцева

Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка заявила, що готова публічно розповісти як голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Данило Гетманцев знищив її банк та закликала Президента України Володимира Зеленського захистити український бізнес від свавілля Гетманцева, передає УНН.

Гетманцев в інтервʼю "Укрінформу" заявив про те, що "Конкорд" займався "злочинною діяльністю з відмивання коштів від грального бізнесу".

"Друзі, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев стверджує, що наш банк "Конкорд" займався злочинною діяльністю. Це не перший раз, коли він у чомусь нас публічно звинувачує. Зокрема він любить казати, що ми працювали на російські гроші. Не треба по собі судити, Данило Олександровичу… Може розкажете, хто ще крім вас вважає, що наша діяльність була злочинною? Чому тоді проти нас немає жодної кримінальної справи в жодному правоохоронному органі?", - написала Сосєдка в Facebook. 

Вона запропонувала Гетманцеву, запросити її на засідання парламентського комітету й особисто запитати про все, що його цікавить. "Я не боюсь ваших нападок щодо роботи нашого бізнесу. Я готова по пунктам відповісти на будь-яке питання чи звинувачення, адже нам немає чого приховувати. Я закликаю всіх кому Данило Гетманцев ламає бізнес, погрожує через податкову та називає не українцями, приєднатися до нашої боротьби зі свавіллям голови податкового комітету. Я прошу вас, Данило Олександрович, запросити мене на засідання вашого комітету й запитати про все, що вас цікавить", - запропонувала Сосєдка.

Крім того, співзасновниця "Конкорду" заявила, що готова публічно розповісти про те, як Гетманцев знищив банк "Конкорд" на засіданні Ради з питань підтримки бізнесу при Президентові. Вона просить членів ради В’ячеслава Климова, Артема Бородатюка, Олега Гороховського, Костянтина Єфименка, Тараса Кицмея, Олександра Конотопського та Дмитра Олійника, а також Юлію Свириденко запросити її на засідання.

Звертаюсь до Президента України Володимира Зеленського, як гаранта прав та свобод в нашій країні, з проханням захистити український бізнес від свавілля Данила Гетманцева. Тільки ворог України може відкривати внутрішній фронт боротьби з власним народом, коли загарбник проливає кров наших воїнів на фронті

 - додала Сосєдка.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. 

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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