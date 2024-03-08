Соосновательница банка "Конкорд" Соседка призвала Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка заявила, что готова публично рассказать как председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев уничтожил ее банк и призвала Президента Украины Владимира Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева, передает УНН.

Гетманцев в интервью "Укринформу" заявил о том, что "Конкорд" занимался "преступной деятельностью по отмыванию средств от игорного бизнеса".

"Друзья, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев утверждает, что наш банк "Конкорд" занимался преступной деятельностью. Это не первый раз, когда он в чем-то нас публично обвиняет. В частности он любит говорить, что мы работали на российские деньги. Не надо по себе судить, Даниил Александрович... Может расскажете, кто еще кроме вас считает, что наша деятельность была преступной? Почему тогда против нас нет ни одного уголовного дела ни в одном правоохранительном органе?", - написала Соседка в Facebook.

Она предложила Гетманцеву, пригласить ее на заседание парламентского комитета и лично спросить обо всем, что его интересует. "Я не боюсь ваших нападок относительно работы нашего бизнеса. Я готова по пунктам ответить на любой вопрос или обвинения, ведь нам нечего скрывать. Я призываю всех кому Даниил Гетманцев ломает бизнес, угрожает через налоговую и называет не украинцами, присоединиться к нашей борьбе с произволом председателя налогового комитета. Я прошу вас, Даниил Александрович, пригласить меня на заседание вашего комитета и спросить обо всем, что вас интересует", - предложила Соседка.

Кроме того, соучредитель "Конкорда" заявила, что готова публично рассказать о том, как Гетманцев уничтожил банк "Конкорд" на заседании Совета по вопросам поддержки бизнеса при Президенте. Она просит членов совета Вячеслава Климова, Артема Бородатюка, Олега Гороховского, Константина Ефименко, Тараса Кицмея, Александра Конотопского и Дмитрия Олейника, а также Юлию Свириденко пригласить ее на заседание.

Обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту прав и свобод в нашей стране, с просьбой защитить украинский бизнес от произвола Даниила Гетманцева. Только враг Украины может открывать внутренний фронт борьбы с собственным народом, когда захватчик проливает кровь наших воинов на фронте - добавила Соседка.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.