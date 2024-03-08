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Рада з питань підтримки бізнесу при Президентові повинна дослухатися до скарг бізнесу, в тому числі на Гетманцева - експерт

Київ • УНН

 • 189601 перегляди

Рада з питань підтримки бізнесу при Президентові України має вислухати скарги бізнесу на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева та розробити законодавчі ініціативи, які захистять бізнес від тиску та свавілля.

Рада з питань підтримки бізнесу при Президентові повинна дослухатися до скарг бізнесу, в тому числі на Гетманцева - експерт

Рада з питань підтримки бізнесу при Президентові повинна дослухатися до скарг бізнесу й напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо обмеження тиску на підприємців й добре, що бізнес почав публічно скаржитися на дії голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Данила Гетманцева. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політтехнолог Тарас Загородній.

Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка заявила, що готова публічно розповісти як Гетманцев знищив її банк на засіданні Ради з питань підтримки бізнесу при Президентові. Крім того, Сосєдка запропонувала Гетманцеву, запросити її на засідання парламентського комітету й особисто запитати про все, що його цікавить. Вона також закликала Президента України Володимира Зеленського захистити український бізнес від свавілля Гетманцева. 

"Добре, що бізнес про це почав говорити. Такий бізнесовий профсоюз утворився. Тому що раніше наш бізнес був сам по собі, думав - навіщо це роздувати. Але дуже добре, що є розмова, і вона повинна втілюватися в конкретні законодавчі акти, які передбачають максимально обмежений тиск і податківців, і силовиків на бізнес", - зазначив Загородній.

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За його словами, податківці й силовики часто використовуються як інструмент тиску на бізнес. Це, на думку експерта, створює більше перешкод для інвестування в Україну, ніж навіть війна. "Тому, що в даному випадку, коли немає впевненості в стабільній політиці, коли силовики тиснуть на бізнес, це знаєте не викликає ентузіазму інвестувати в нашу країну. Тому це звичайно що повинні бути законодавчі обмеження", - пояснив Загородній.

Він вважає, Ради з питань підтримки бізнесу при Президентові повинна створювати майданчик, рамки, напрацювати пропозиції в тому числі законодавчі, які потім втілюватимуться в конкретні речі.

Нагадаємо

Членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна раніше заявила, що ціль Гетманцева - дотиснути бізнес, і йому не важливо, які наслідки будуть для держави. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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