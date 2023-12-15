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Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 08:56  •  89842 просмотра

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Чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

С мая 2022 года и.о. заместителя Государственной налоговой службы Украины работает Евгений Сокур. Представители бизнеса и эксперты считают его человеком нардепа, руководителя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева. УНН решил разобраться, действительно ли есть основания утверждать это и чем, собственно, занимается 30-летний Сокур на такой высокой должности в налоговой.

В июне 2023 года Евгений Сокур представил направления цифровизации ГНС.

"Наша магистральная задача на сегодня - построение действительно прозрачных отношений с налогоплательщиками. С этой целью мы внедряем легкие и понятные сервисы. Для установления доверия между налоговой и плательщиком движемся в трех направлениях. Первое - это качественная отработка информации, Big Data и безопасность данных. Также внимание - на коммуникациях и сервисах. Инновационные изменения в нашей службе направлены на то, чтобы плательщик как можно меньше времени тратил на выполнение налоговых обязательств и больше - на бизнес. И третье - это комплаенс и администрирование", - отметил Евгений Сокур во время экономического форума "Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения для восстановления Украины", организованном Украинским Советом Бизнеса.

Присутствующий на этом же мероприятии глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что для получения доверия со стороны бизнеса следовало бы озвучить конкретные сроки реализации инициативы, подробно расписать шаги и стоимость. Однако, этого тогда не произошло. СМИ предполагают, все потому, что Сокуру выгодно существующее положение дел, ведь на самом деле в ГНС он занимается вопросом блокировки налоговых накладных, а также акцизами и штрафами для бизнеса.

Широкой общественности имя Евгения Сокура стало известно в августе 2023 года. Тогда Нацпол сообщил, что предотвратил покушение на высокопоставленного чиновника налоговой службы. А СМИ тогда назвали имя этого чиновника - Евгений Сокур. Относительно вероятных мотивах покушения высказался и Даниил Гетманцев.

"Очевидно, что многим не нравятся изменения, которые полтора года происходят в налоговой", - сказал Даниил Гетманцев.

По словам нардепа, налоговая меняет свою работу, ломает схемы, отзывает лицензии у спиртзаводов и производителей табака, и это многим не нравится.

Действительно ли это так? Возможно, кому-то деятельность Сокура действительно не нравится. Но в публичной плоскости звучат нарекания представителей бизнеса, которые говорят не о ломании схем, а наоборот - об их создании. 

Так кто же такой Евгений Сокур?

Сокур находится на должности и.о. заместителя председателя ГНС более года, но на сайте налоговой до сих пор отсутствует даже его фото, не говоря уже о трудовой биографии.

До назначения на должность и.о. заместителя ГНС Сокур ни дня не работал в налоговой.

"Юридическая частная практика. Сопровождал в судах споры, консультировал клиентов. То есть был такой опыт", - сказал Сокур в комментарии журналисту "Грошей".

На вопрос, есть ли у него непосредственный опыт работы в налоговых органах, Сокур заметил: "А это является обязательным?".

Но есть в трудовом пути Сокура один пункт, которого, видимо, хватило для назначения на высокую должность - он был помощником нардепа, главы налогового комитета Даниила Гетманцева, который, как утверждают эксперты и представители бизнеса, руководит налоговой в ручном режиме.

Сокур проходил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС, но не прошел, ведь 18 апреля 2022 года победительницей объявили Марину Баряхтар, которая, по данным "Грошей", уже через три дня отказалась занять должность. Победителем был объявлен Сокур. А уже 7 мая он стал и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы.

"Исполняющим обязанности он стал в мае 2022 года, а представление было в апреле. То есть сразу после начала большой войны. На то время особо желающих не было - никакой очереди. И тогда это не было вопросом статуса или других привилегий. Даже наоборот", - так объяснил назначение своего уже бывшего помощника сам Гетманцев.

О деятельности Сокура до назначения известно не много (да и, собственно, конкретики по его работе в ГНС тоже не хватает).

По данным системы YouControl, он до сих пор связан с ОО "Ассоциация налоговых советников" и ОО "ТАКСАКАДЕМИ".

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Первую в свое время возглавлял Гетманцев. Кроме того, в состав Общественного совета при ГНС входит представитель ОО "Ассоциация налоговых советников" Виталий Оджиковский.

Одним из основателей "Таксакадеми" также является Даниил Гетманцев.  Известно также, что в 2018 году Сокур работал в юридической компании "Юримекс", конечным бенефициаром которой ранее был... Гетманцев.

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В марте 2021 года Сокур получил право на занятие адвокатской деятельностью. Предоставил ему его Совет адвокатов Закарпатской области. В настоящее время право на занятие адвокатской деятельностью остановлено, как указано в реестре адвокатов - на основании заявления.

На интересный факт в биографии Сокура указывают журналисты "Грошей".

"В прошлом году получил налоговую амнистию на более чем 2,5 миллиона гривен. Это значит: раньше их от налоговой скрыл. Но теперь - "признался", заплатил меньше, и ответственности избежал", - говорится в расследовании, посвященном налоговику.

Интересный факт, согласитесь. Тем более, что трудовой путь Сокура переплетен с компаниями и организациями Гетманцева. Не там ли Сокур заработал эти 2,5 млн гривен, которые прятал от налогов.

Но это еще не все. Журналисты "Грошей" узнали, что именно Сокур отозвал лицензию Кременчугского НПЗ.

"Кременчугский нефтеперерабатывающий завод устоял перед ударами российских ракет. Но не выстоял перед махинациями налоговой. Сокур просто аннулировал его лицензию. Как считают эксперты, именно по заказу Гетманцева", - добавляется в сюжете.

Сокур все это время находится в статусе и.о. Как, собственно, и председатель ГНС. На это у Даниила Гетманцева есть объяснение.

"Это принципиальная позиция руководства Кабмина, с которой я абсолютно согласен. Когда человек способен выполнять свою работу и демонстрирует эффективность и результат - его назначают. Если нет - уволить его в этом статусе гораздо проще", - отметил Гетманцев.

По словам нардепа, это один из методов, который поможет побороть коррупцию. Интересно, почему же уже больше года Сокур в этом подвешенном состоянии? До сих пор есть сомнения в его способности и компетентности? Или так удобнее им управлять?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Ручний Сокур Гетманцева: чим колишній помічник голови фінансового комітету ВР займається у податковій
Hetmantsev's tame Sokur: what the former assistant to the head of the Verkhovna Rada Finance Committee does in the tax service
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