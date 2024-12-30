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Юрист про втручання Гетманцева в роботу податкової: це незаконно, розслідувати повинні НАБУ і ДБР

Юрист про втручання Гетманцева в роботу податкової: це незаконно, розслідувати повинні НАБУ і ДБР

Київ • УНН

 • 102469 перегляди

Ексголова податкової Хмельницької області заявила про системне втручання Гетманцева в роботу ДПС. Юрист підтвердив незаконність таких дій та закликав НАБУ і ДБР розпочати розслідування.

Ексголова податкової Хмельницької області Ірина Зленко розповіла про системне втручання голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у роботу Державної податкової служби, що викликає занепокоєння через можливі корупційні схеми. Такі дії є незаконними та мають стати предметом розслідування НАБУ і ДБР, заявив президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський в ексклюзивному коментарі УНН.

Контекст

Колишня очільниця податкової Хмельницької області Ірина Зленко в інтервʼю УНН розповіла, що голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев систематично втручається в роботу Державної податкової служби. За її словами, Гетманцев фактично одноосібно керує податковою замість в.о. голови ДПС Тетяни Кірієнко. Ірина Зленко зазначила, що має відеодокази того, що Гетманцев проводить селекторні наради з податківцями, дає їм вказівки і вирішує хто з них повинен бути звільнений. Окрім того, Зленко розповіла, що Гетманцев під час одного з засідань комітету давав їй вказівки бути більш лояльною до одного з бізнесменів Хмельницької області, який не сплачував податки.

Це "практика" так званих бек-офісів, які існують зараз в усіх державних структурах. Які виконують роль тіньового керівництва і банкомату певних впливових осіб. Звичайно, що це незаконно. Наприклад, такий бек-офіс був у екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва

- зазначив Невʼядомський.

За його словами, НАБУ і ДБР повинні розслідувати ймовірні порушення Гетманцева, про які завила Ірина Зленко.

"Є законодавство, яке зобовʼязує враховувати публікації у ЗМІ, це зазначено у Кримінальному процесуальному кодексі. Публікації в ЗМІ є однією з підстав внесення відомостей про злочин в ЄРДР", - наголосив Невʼядомський.

Додамо

УНН звернувся із запитом до НАБУ про те, чи планують правоохоронці відкривати кримінальне провадження на основі заяв Ірини Зленко. У відповідь в НАБУ повідомили, що детективи під час проведення розслідування враховуватимуть інформацію про порушення законодавства Гетманцевим та в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгенієм Сокуром, яку розповіла Ірина Зленко.

Нагадаємо

Раніше експерти, опитані УНН вказували, що голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев є куратором податкової служби. Він впливає на рішення, які ухвалюють податківці. В цьому Гетманцеву зокрема допомагає й виконуючий обовʼязки заступника голови ДПС Євгеній Сокур, який раніше був помічником нардепа.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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