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Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР

Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР

Киев  •  УНН

 • 39079 просмотра

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Экс-глава налоговой Хмельницкой области заявила о системном вмешательстве Гетманцева в работу ГНС. Юрист подтвердил незаконность таких действий и призвал НАБУ и ГБР начать расследование.

Экс-глава налоговой Хмельницкой области Ирина Зленко рассказала о системном вмешательстве главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в работу Государственной налоговой службы, что вызывает беспокойство из-за возможных коррупционных схем. Такие действия являются незаконными и должны стать предметом расследования НАБУ и ГБР, заявил президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский в эксклюзивном комментарии УНН.

Контекст

Бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области Ирина Зленко в интервью УНН рассказала, что председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев систематически вмешивается в работу Государственной налоговой службы. По ее словам, Гетманцев фактически единолично руководит налоговой вместо и.о. главы ГНС Татьяны Кириенко. Ирина Зленко отметила, что имеет видеодоказательства того, что Гетманцев проводит селекторные совещания с налоговиками, дает им указания и решает кто из них должен быть уволен. Кроме того, Зленко рассказала, что Гетманцев во время одного из заседаний Комитета давал ей указания быть более лояльной к одному из бизнесменов Хмельницкой области, который не платил налоги.

Это "практика" так называемых бэк-офисов, которые существуют сейчас во всех государственных структурах. Которые выполняют роль теневого руководства и банкомата определенных влиятельных лиц. Конечно, что это незаконно. Например, такой бэк-офис был у экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

- отметил Невядомский.

По его словам, НАБУ и ГБР должны расследовать вероятные нарушения Гетманцева, о которых завила Ирина Зленко.

"Есть законодательство, которое обязывает учитывать публикации в СМИ, это указано в Уголовном процессуальном кодексе. Публикации в СМИ являются одним из оснований внесения сведений о преступлении в ЕРДР", - подчеркнул Невядомский.

Добавим

УНН обратился с запросом в НАБУ о том, планируют ли правоохранители открывать уголовное производство на основе заявлений Ирины Зленко. В ответ в НАБУ сообщили, что детективы при проведении расследования будут учитывать информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгением Сокуром, которую рассказала Ирина Зленко.

Напомним

Ранее эксперты, опрошенные УНН указывали, что глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев является куратором налоговой службы. Он влияет на решения, которые принимают налоговики. В этом Гетманцеву в частности помогает и исполняющий обязанности заместителя главы ГНС Евгений Сокур, который ранее был помощником нардепа.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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