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Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Киев  •  УНН

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Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев обвинил соучредителей банка "Конкорд" в мошенничестве, хотя против них не было дел. Суды признали решение НБУ о ликвидации банка незаконным.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обвинил соучредителей банка "Конкорд" в мошенничестве и заявил, что против них неправомерно закрыли уголовные дела. Хотя, эти заявления являются откровенными манипуляциями, ведь против Елены и Юлии Соседок не было и нет никаких дел. Более того, суды первой и апелляционной инстанций признали решение НБУ о ликвидации банка незаконным. Почему политики позволяют себе откровенную ложь и манипуляции, как они влияют на доверие к государственным институтам и почему важно бороться с ручным управлением госорганами - разбирался УНН.

Манипуляции и ложные заявления

После того, как соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка опубликовала видео, в котором рассказывается о преследовании и уничтожении финансового учреждения и причастности к этому Даниила Гетманцева, депутат заявил, что против акционеров банка "Конкорд" было незаконно закрыто уголовное дело. Тем не менее, эта информация оказалась не просто манипуляцией, а полной ложью. Ведь против Елены и Юлии Соседок никогда не открывалось никаких уголовных производств. 

Более того, суды первой и апелляционной инстанций признали решение Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Конкорда" противоправным. Что также опровергает обвинения, звучащие в адрес акционеров банка и указывает на предвзятость Гетманцева.

Собственно он и сам признался, что уничтожение "Конкорда" - это для него личное дело.

"Очевидно, Гетманцеву стало известно, что Офис Генпрокурора рассматривает наше заявление из-за его незаконных действий в отношении банка "Конкорд". Это дело давно актуально, ведь его нарушение - это не просто атака на наш банк, а плевок в лицо всей украинской правовой системе. Но вместо того, чтобы отвечать за свои действия, Гетманцев решил действовать на опережение. Он собрал подписи депутатов, чтобы вероятно заставить Офис Генпрокурора открыть уголовное дело против нас, владелиц "Конкорда", несмотря на то, что нет никаких законных оснований. Таким образом он пытается отвлечь внимание от собственных преступлений и дискредитировать тех, кто посмел выступить против него. Это беспрецедентно. Человек, который признался, что "Конкорд" для него – личное дело, теперь хочет втянуть в свою незаконную деятельность не только депутатов, но и Офис Генпрокурора, который, по логике, должен быть гарантом закона, а не инструментом для сведения счетов. Гетманцев, как и всегда, пытается переложить свою ответственность на других, но мы не позволим этому произволу пройти незамеченным", – заявила Елена Соседка.

На то, что глава налогового комитета является предвзятым и заинтересованным в уничтожении "Конкорда" указывают и эксперты, опрошенные УНН. Например, президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский советует в такой ситуации подавать в суд на Гетманцева.

"Следует подавать диффамационный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Согласно решению ЕСПЧ "Санчес против Франции": авторы сообщений в соцсетях, в частности, публичные лица, несут ответственность за содержание комментариев, которые оставляют другие пользователи под их публикациями", - отметил в эксклюзивном комментарии УНН Невядомский.

По его словам, судьба такого иска будет зависеть от формулировок, использованных ответчиком, и предоставленных истцом доказательств.

"Особенность этих исков заключается в том, что истцу надо доказать только факт распространения ложных сведений, а ответчик обязан доказать, что эти высказывания или оценочные суждения являются правдивыми", - добавил Невядомский.

Ручное управление госорганами

Одним из наиболее вопиющих фактов, которые были освещены на видео, опубликованном Еленой Соседкой, является то, что Гетманцев вероятно пытался влиять на налоговую службу. В частности, депутат якобы пытался заставить налоговую начислить НДС на банковские услуги, которые по закону не подлежат налогообложению. Такие действия не только нарушают закон, но и демонстрируют явную попытку управлять госорганами в ручном режиме.

Невядомский отмечает, что это может быть уголовным преступлением.

"Надо понимать, каким именно было это влияние и каким образом осуществлялось. В случае превышения служебных полномочий или злоупотребления ими предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 УК", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что ранее СМИ неоднократно указывали на то, что Гетманцев влияет на решение ГНС через своего бывшего помощника Евгения Сокура, который сейчас исполняет обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины.

По мнению главы движения #SaveФОП Сергея Доротича, такое поведение нардепа связано с тем, что власть имущие в Украине чувствуют свою безнаказанность.

"Когда попадаешь во власть, а я это говорю не голословно, я сам бывший государственный служащий второго ранга, я понимаю, что такое теплая ванна для госслужащего, когда для тебя нет вопросов, которые ты не можешь решить одним звонком, то очень сильное искушение, на самом деле. И чем выше (во власти – ред.) – то еще большее искушение. Так вот, такие рычаги, которые есть у Даниила Гетманцева... Он может себя спокойно чувствовать и чувствует богом, он понимает, что может все и ему за это ничего не будет. Понимает, что может уничтожить бизнес, рейдернуть его, отобрать, отжать", - пояснил в эксклюзивном комментарии УНН Доротич.

Это все, по его словам, и приводит к тому, что Гетманцев откровенно манипулирует, лжет и уничтожает неугодный ему бизнес.

Стоит отметить, что манипуляции Гетманцева ставят под сомнение независимость государственных органов и создают опасный прецедент. Если депутат может публично обвинять граждан в несуществующих преступлениях и влиять на решения налоговой, указывать судам, какие решения принимать, это подрывает доверие к государственной власти.

Юристы и общественные активисты отмечают, что подобные случаи, как с Гетманцевым и банком "Конкорд", должны рассматриваться правоохранительными органами. Кроме того, важным шагом является создание механизмов контроля за высказываниями публичных лиц и привлечение их к ответственности за манипуляции и искажения фактов.

Обвинения Гетманцева против "Конкорда" вызывают вопрос: могут ли политики использовать свои должности для давления на бизнес и граждан? В демократическом обществе это не должно быть нормой. Однако его действия, а особенно вмешательства в деятельность налоговой службы, свидетельствуют об обратном.

Напомним

Ранее стало известно, что  акционеры "Конкорда" обжаловали в суде решение Национального банка Украины о выводе банка с рынка.  суды первой и апелляционной инстанций признали противоправным и отменили решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным. 

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 ликвидацию было начато в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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