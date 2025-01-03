Король голий, але ще цього не усвідомив: як зміна керівництва податкової знищило еру Гетманцева

Колишній король кулуарних маніпуляцій і тиску на бізнес, схоже, досі не може прийти до тями після того, як президент України призначив нового керівника Державної податкової служби (ДПС). Це рішення стало переломним моментом, адже саме через зміну керівництва податкової голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев втратив ключовий важіль впливу на бізнес-середовище, пише УНН.

Кабінет Міністрів України 31 грудня призначив ексголову Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка головою Державної податкової служби. Раніше виконувала обовʼязки голови ДПС Тетяна Кірієнко. Наразі на сайті податкової вказано, що вона – заступник голови ДПС.

Не менш показовим стало звільнення давнього соратника Гетманцева та його колишнього помічника — Євгенія Сокура, який обіймав посаду в.о. заступника голови ДПС. Сокур, який був "правою рукою" Гетманцева у податковій системі, роками виконував його вказівки, які часто мали репресивний характер щодо бізнесу.

Як розповіла в інтервʼю УНН колишня очільниця податкової Хмельницької області Ірина Зленко, у Державній податковій службі України була відсутня вертикаль керівництва, замість цього в органі працюють "смотрящі" Гетманцева. Вона додала, що за допомогою "смотрящих" Гетманцев керує всією податковою службою.

"Я переконана, що це організована злочинна група, інакше назвати це, вибачте, я не можу. Ця група, до речі, як раз має дуже вертикальну організацію та очолюється головою Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. А керує він нею за допомогою помічників, які є учасниками цього бандитського формування. Керування там є, але це злочинна організація, яка займається рекетом. А якщо ми говоримо про Закон та Конституцію — тоді так, жодної вертикалі немає", - пояснила Ірина Зленко.

Вона також стверджує, що Гетманцев руками Сокура знищив усіх професіоналів у податковій службі, які б могли відмовитись виконувати злочинні накази.

"Як я вже говорила, Гетманцев, а не (в.о. голови ДПС – ред.) Тетяна Кірієнко, керує податковою. У мене навіть є відеодокази, що він проводить селекторні наради. Я на цих нарадах була присутня особисто. І він вів себе настільки паскудно з податківцями, що мене це просто, як податківця, ображало", - розповіла Зленко.

За її словами, Гетманцев підключався до нарад у ДПС прямо з Комітету.

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Після зміни керівництва ДПС, звільнення Сокура стало ще одним кроком до демонтажу системи впливу Гетманцева на податкову службу.

Втративши свої інструменти залякування, Гетманцев намагається хизуватися псевдопоказниками й намагається створити ілюзію контролю над податковою. Лише за один день він опублікував 21 допис у своєму Telegram-каналі. Таким чином Гетманцев "волає" про те, якою успішною була робота його податківців і намагається переконати президента, що його рішення про зміну керівництва ДПС передчасне.

Однак навіть зараз, втративши контроль над податківцями, Гетманцев, вихваляючись сумнівними "успіхами", намагається залякувати підприємців.

"І не радив би надто радіти конвертаторам, ухилянтам, контрабандистам та іншим чортам, чиї схеми ми разом з командою ДПС знищили за ці 3 роки. Ми знаємо вас поіменно. Відновитися, навіть при всьому бажанні, буде важко. Да і люди не дадуть. Це стосується і купи звільнених за 3 роки корупціонерів", - написав Гетманцев після зміни керівництва податкової.

Через кілька днів він продовжив погрожувати бізнесу, зокрема колишнім власницям банку "Конкорд". "І окреме вітання колишнім власникам банку Конкорд. Знаю, що святкуєте не тільки Новий рік. Але зарано. Вкрадені у держави кошти на ігорці доведеться повернути та відповісти", - написав він. Це вже не вперше, коли Гетманцев погрожує переслідуванням банкірам, раніше він прямо говорив про те, що це для нього вже особиста справа.

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Проте його спроби виглядають жалюгідно — король уже голий, але ще цього не усвідомив.

Президентська воля до змін стала сигналом для бізнесу, що часи свавілля закінчуються. Звільнення Сокура та інших осіб, пов’язаних із Гетманцевим, позбавляє його залишків впливу й вказує на неминуче: усі його "свої люди" будуть усунені з ключових позицій.

Український бізнес більше не боятиметься. Підприємці прагнуть працювати у справедливих умовах, а не бути жертвами репресій і маніпуляцій. Гетманцев досі намагається вчепитися за залишки минулого впливу, але його час минув. Україна обирає прозорі правила гри та справедливість, які забезпечують розвиток підприємництва, а не збагачення окремих осіб.

Окрім того, зʼявилася надія на те, що рано чи пізно Гетманцева разом з його "свитою" притягнуть до відповідальності. Експерти, опитані УНН неодноразово вказували на перевищення влади Гетманцевим.

Додамо

УНН звернувся із запитом до НАБУ про те, чи планують правоохоронці відкривати кримінальне провадження на основі заяв Ірини Зленко. У відповідь в НАБУ повідомили, що детективи під час проведення розслідування враховуватимуть інформацію про порушення законодавства Гетманцевим та в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгенієм Сокуром, яку розповіла Ірина Зленко.

Крім того, УНН повідомляв, що Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, дівчина зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року. За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лєбєдєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес-центрі "Леонардо".

За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.