В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В Германии начался судебный процесс над супругами, которых обвиняют в убийстве двух украинок, чтобы украсть ребенка. Мужчина и женщина признались в содеянном и "выразили раскаяние". Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в районном суде Мангейма, что в Германии, начался судебный процесс над супругами, которые якобы убили украинку и ее мать, чтобы украсть ребенка младшей женщины. Прокуратура выдвинула обвинения в убийстве. Оба подсудимых признались в совершении преступлений в заявлениях, зачитанных их адвокатами, а также в своих заявлениях оба выразили раскаяние за то, что произошло.

"Я жалею обо всем, что сделал", - сказал мужчина.

"Я совершила большую ошибку", - заявила женщина. "У моих детей тоже больше нет матери".

По данным прокуратуры, у супругов воспитывало четверо детей, из них - один ребенок был общим.

По данным следствия, 45-летняя женщина и ее 43-летний муж, которые якобы убили 27-летнюю украинку, стремились выдать похищенного ребенка за своего, поскольку давно мечтали иметь дочь. Они якобы заранее планировали преступление и искали контакты с украинскими беженцами в Telegram-группах, чтобы получить доступ к потенциальным жертвам.

Убийство украинки в Германии: полиция обнаружила тело ее матери в озере

Таким образом женщина познакомилась с будущей матерью, которая искала переводчика для родов. Впоследствии, в марте 2023 года, семья жертв - молодая мать, ее мать и новорожденная дочь - проживали в центре для беженцев в районе Рейн-Неккар. Именно там, согласно обвинительному заключению, произошло двойное убийство с целью похищения ребенка.

Контекст

Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они убили мать и бабушку девочки, чтобы забрать ребенка себе. Преступники заманили беженцев, пообещав им помочь оформить документы в Германии.