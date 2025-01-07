В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
Киев • УНН
В суде Мангейма начался процесс над россиянкой и немцем, которые признались в убийстве украинки и ее матери. Пара планировала похитить новорожденного ребенка жертвы, чтобы выдать его за своего.
В Германии начался судебный процесс над супругами, которых обвиняют в убийстве двух украинок, чтобы украсть ребенка. Мужчина и женщина признались в содеянном и "выразили раскаяние". Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в районном суде Мангейма, что в Германии, начался судебный процесс над супругами, которые якобы убили украинку и ее мать, чтобы украсть ребенка младшей женщины. Прокуратура выдвинула обвинения в убийстве. Оба подсудимых признались в совершении преступлений в заявлениях, зачитанных их адвокатами, а также в своих заявлениях оба выразили раскаяние за то, что произошло.
"Я жалею обо всем, что сделал", - сказал мужчина.
"Я совершила большую ошибку", - заявила женщина. "У моих детей тоже больше нет матери".
По данным прокуратуры, у супругов воспитывало четверо детей, из них - один ребенок был общим.
По данным следствия, 45-летняя женщина и ее 43-летний муж, которые якобы убили 27-летнюю украинку, стремились выдать похищенного ребенка за своего, поскольку давно мечтали иметь дочь. Они якобы заранее планировали преступление и искали контакты с украинскими беженцами в Telegram-группах, чтобы получить доступ к потенциальным жертвам.
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Таким образом женщина познакомилась с будущей матерью, которая искала переводчика для родов. Впоследствии, в марте 2023 года, семья жертв - молодая мать, ее мать и новорожденная дочь - проживали в центре для беженцев в районе Рейн-Неккар. Именно там, согласно обвинительному заключению, произошло двойное убийство с целью похищения ребенка.
Контекст
Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они убили мать и бабушку девочки, чтобы забрать ребенка себе. Преступники заманили беженцев, пообещав им помочь оформить документы в Германии.