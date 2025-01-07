У Німеччині пожружжя зізналося у вбивстві двох українок заради викрадення дитини - ЗМІ

У Німеччині розпочався судовий процес над подружжям, яке звинувачуюють у вбивстві двох українок, щоб вкрасти дитину. Чоловік та жінка зізнались у скоєному та "висловили каяття". Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

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Повідомляється, що в районному суді Мангейма, що в Німеччині, розпочався судовий процес над подружжям, яке нібито вбило українку та її матір, щоб вкрасти дитину молодшої жінки. Прокуратура висунула звинувачення у вбивстві. Обидва підсудні зізналися у скоєнні злочинів у заявах, зачитаних їхніми адвокатами, а також у своїх заявах обидва висловили каяття за те, що сталося.

"Я шкодую про все, що зробив", - сказав чоловік.

"Я зробила велику помилку", - заявила жінка. "У моїх дітей теж більше немає матері".

За даними прокуратури, у подружжя виховувало четверо дітей, з них - одна дитина була спільною.

За даними слідства, 45-річна жінка та її 43-річний чоловік, які нібито вбили 27-річну українку, прагнули видати викрадену дитину за свою, оскільки давно мріяли мати доньку. Вони нібито заздалегідь планували злочин і шукали контакти з українськими біженцями в Telegram-групах, щоб отримати доступ до потенційних жертв.

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У такий спосіб жінка познайомилася з майбутньою матір’ю, яка шукала перекладача для пологів. Згодом, у березні 2023 року, сім’я жертв - молода мати, її мати та новонароджена донька - проживали у центрі для біженців у районі Рейн-Неккар. Саме там, згідно з обвинувальним висновком, сталося подвійне вбивство з метою викрадення дитини.

Контекст

Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка та 44-річний німець. За версією слідства, вони вбили матір та бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Злочинці заманили біженців, пообіцявши їм допомогти оформити документи у Німеччині.