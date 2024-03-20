Убийство украинки в Германии: полиция обнаружила тело ее матери в озере

В Германии обнаружили тело матери Маргариты Разаз из Харькова, которую ранее нашли мертвой на берегу Рейна, передает УНН со ссылкой на Bild.

Контекст

Две недели назад вблизи города Хоккенхайм на юге Германии прямо на берегу Рейна нашли тело убитой 27-летней Маргариты Разаз из Харькова. Она жила в центре для беженцев вместе с матерью и новорожденной дочерью. Девочку Мию вскоре нашли. А ее бабушку, 51-летнюю Марину Стеценко, объявили пропавшей без вести.

... тело Стеценко обнаружили в озере вблизи села Бад-Мингольсхайм. Как сообщила полиция, ее также убили - говорится в материале Bild.

Добавим

Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они убили мать и бабушку девочки, чтобы забрать ребенка себе. Преступники заманили беженцев, пообещав им помочь оформить документы в Германии.