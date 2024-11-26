Снижение температуры и повышенная влажность: нардеп о выводах комиссии по нештатному срабатыванию 120-мм мин

Межведомственная комиссия по расследованию нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин главными причинами инцидентов назвала снижение температуры и повышенную влажность. Об этом заявил член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский "Суспільному", передает УНН.

Нардеп подтвердил, что был обнаружен ряд нештатных сработок мин, которые поставлялись определенными производителями для сектора безопасности и обороны.

Была образована межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причины. В Комитет по вопросам нацбезопасности и развития направлен соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в целом выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев - сказал Вениславский.

По его словам, все мины из партии, были отозваны на завод и производитель обязался в ближайшее время поставить новые мины, вместо изъятых и они "пройдут тщательное дополнительное обследование".

"Я не буду называть количество мин. Это все мины той партии, которая имела место нештатного срабатывания. Количество-это закрытая информация. Предприятие уже выполняет обязательства по замене этих мин", - отметил нардеп.

По его словам, определять ли это правонарушение — работа правоохранительных органов.

"Сказать что завод неправильно изготавливал-это достаточно серьезные обвинения, пусть этим занимаются правоохранительные органы", - сказал вениславский.

В то же время он подчеркнул, что нет никаких системных проблем с боеприпасами.

Есть ряд факторов и с условиями изготовления и хранения. Все эти причины есть в отчете комиссии. Системных проблем с этой ситуацией нет, но на будущее будет уделено больше внимания проверке качества мин, условий изготовления, хранения и применения - сказал нардеп.

Вениславского отметил, что факты с внештатным срабатыванием мин начались в ноябре.

Также в одной из бригад, работающей на Покровском направлении, "Суспильному" подтвердили информацию о таких инцидентах, в частности в ноябре. По данным источника, все случаи и в самом деле произошли с минами одной партии.

Один из должностных лиц Министерства обороны заявил в" Суспильном", что от производителя получили сотни тысяч боеприпасов, а проблемы возникли с одной партией. В то же время экспертиза займет некоторое время, поскольку у боеприпасов много субпроизводителей.

Дополнение

Минобороны Украины сообщило, что причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин расследует межведомственная комиссия. Сейчас использование боеприпасов приостановили, бракованную партию мин изъяли. По предварительным результатам расследования, мины не срабатывают из-за возможных причин дефектов, в частности некачественные пороховые заряды или нарушения условий хранения. По данному факту ГБР начало уголовное производство.

Контекст

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские бойцы используют бракованные минометные мины производства "Укроборонпрома". Военные на фронте жалуются, что боеприпасы низкого качества.