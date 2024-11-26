Снижение температуры и повышенная влажность: нардеп о выводах комиссии по нештатному срабатыванию 120-мм мин
Киев • УНН
Межведомственная комиссия установила, что причинами нештатного срабатывания 120-мм мин являются снижение температуры и повышенная влажность. Бракованная партия мин отозвана на завод для замены.
Межведомственная комиссия по расследованию нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин главными причинами инцидентов назвала снижение температуры и повышенную влажность. Об этом заявил член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский "Суспільному", передает УНН.
Нардеп подтвердил, что был обнаружен ряд нештатных сработок мин, которые поставлялись определенными производителями для сектора безопасности и обороны.
Была образована межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причины. В Комитет по вопросам нацбезопасности и развития направлен соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в целом выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев
По его словам, все мины из партии, были отозваны на завод и производитель обязался в ближайшее время поставить новые мины, вместо изъятых и они "пройдут тщательное дополнительное обследование".
"Я не буду называть количество мин. Это все мины той партии, которая имела место нештатного срабатывания. Количество-это закрытая информация. Предприятие уже выполняет обязательства по замене этих мин", - отметил нардеп.
По его словам, определять ли это правонарушение — работа правоохранительных органов.
"Сказать что завод неправильно изготавливал-это достаточно серьезные обвинения, пусть этим занимаются правоохранительные органы", - сказал вениславский.
В то же время он подчеркнул, что нет никаких системных проблем с боеприпасами.
Есть ряд факторов и с условиями изготовления и хранения. Все эти причины есть в отчете комиссии. Системных проблем с этой ситуацией нет, но на будущее будет уделено больше внимания проверке качества мин, условий изготовления, хранения и применения
Вениславского отметил, что факты с внештатным срабатыванием мин начались в ноябре.
Также в одной из бригад, работающей на Покровском направлении, "Суспильному" подтвердили информацию о таких инцидентах, в частности в ноябре. По данным источника, все случаи и в самом деле произошли с минами одной партии.
Один из должностных лиц Министерства обороны заявил в" Суспильном", что от производителя получили сотни тысяч боеприпасов, а проблемы возникли с одной партией. В то же время экспертиза займет некоторое время, поскольку у боеприпасов много субпроизводителей.
Дополнение
Минобороны Украины сообщило, что причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин расследует межведомственная комиссия. Сейчас использование боеприпасов приостановили, бракованную партию мин изъяли. По предварительным результатам расследования, мины не срабатывают из-за возможных причин дефектов, в частности некачественные пороховые заряды или нарушения условий хранения. По данному факту ГБР начало уголовное производство.
Контекст
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские бойцы используют бракованные минометные мины производства "Укроборонпрома". Военные на фронте жалуются, что боеприпасы низкого качества.