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Зендея здивувала спільним виступом з Labrinth на Coachella

Зендея здивувала спільним виступом з Labrinth на Coachella

Київ • УНН

 • 1010174 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Зірка серіалу "Ейфорія" (Euphoria) і співачка Зендея (Zendaya) здивувала відвідувачів фестивалю Coachella в суботу ввечері під час виступу виконавця Labrinth, заспівавши з ним дві пісні, над якими вони зробили колаборацію для хітового шоу HBO, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Одягнена в рожеву сукню з корсетом, Zendaya приєдналася до Labrinth, щоб виконати "I'm Tired", пісню, яку вони написали разом і яка була показана у 2 сезоні "Euphoria", і "All For Us", їхній хіт, який отримав премію "Еммі" і був показаний у 1 сезоні. "I'm Tired" був номінований на "Еммі" у 2022 році.

Після виступу зірка фільму "Дюню" (Dune) подякувала в Instagram за враження.

"Я просто хотіла ще раз подякувати вам за таку чарівну прекрасну ніч", - написала вона у своїх сторіз в Instagram, подякувавши Labrinth за запрошення "в останню хвилину". Вона продовжувала дякувати "розкішному натовпу", кажучи: "Я ніколи не чула такого крику за все своє життя".

Зендея була не єдиною несподіваною гостею, яку Labrinth привів на Coachella цими вихідними.

У своїй фірмовій перуці та банті Сіа (Sia) приєдналася до нього на сцені, щоб виконати "Thunderclouds", композицію з альбому "Audio" 2019 року, над яким Сіа, Labrinth і Diplo співпрацювали після створення своєї супергрупи під назвою LSD.

Доповнення

Минулих вихідних під час виступу Labrinth Біллі Айліш здивувала натовп, виконавши їх спільну пісню «Never Felt So Alone».

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