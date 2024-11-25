Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

С 1999 года весь мир отмечает Международный день борьбы с насилием против женщин. О том, как изменилась статистика насилия в Украине за последние годы, причины этих насилий и юридические последствия - читайте подробнее в материале УНН.

25 ноября ежегодно по всему миру отмечается Международный день борьбы с насилием против женщин. Этот день-возможность подчеркнуть одну из самых больших проблем современного общества. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, примерно каждая третья женщина в мире становится жертвой физического и/или сексуального насилия. Эта проблема актуальна и для Украины, где насилие против женщин остается серьезной социальной и юридической проблемой.

Статистика

Согласно статистике, с начала полномасштабного вторжения ситуация по домашнему насилию в Украине выросла по сравнению с предыдущим годами. Так, например, в 2019 году количество поданных заявлений в полицию составило 141 814, из них 1068 - открытые дела, и 759 - дошли до суда. В 2022 году в отделения полиции было подано 244 381 заявление, среди которых открытых - 1498, а в суд поступило 1249. Если говорить о 2024 году, то по состоянию на октябрь количество заявлений "превзошло" предыдущие годы на 80%. Но даже несмотря на увеличение количества заявлений, процент их поступления в суд значительно снизился. В 2022 и 2023 годах этот показатель составлял около 83%, сейчас же - всего 64%, что является самым низким показателем за последние пять лет. Также, стоит заметить, что такие данные не являются точными, поскольку не все жертвы решаются обращаться в соответствующие органы за помощью.

К сожалению, следует констатировать, что не последней причиной увеличения количества обращений жертв насилия по данным экспертов является полномасштабная российская агрессия. В частности, речь идет, например, о посттравматическом стрессовом расстройстве, которое характеризуется резкими всплесками неконтролируемой агрессии. Впрочем, в МВД уверяют, что работают над вопросом интегрирования ветеранов в гражданское общество, вводя механизм психологической реабилитации.

УНН пообщались с представителями проекта "Розриваючи тишу", который на Львовщине реализует благотворительный фонд "Запорука" с партнерами.

Каким бывает домашнее насилие?

Когда речь идет о домашнем насилии, то не стоит забывать, что оно имеет различные формы и виды. Наиболее упоминаемым является физическое насилие и это не только удары или толчки, это любые проявления физической агрессии. Сюда также можно включить угрозы физической расправы, которые могут вызвать чувство страха и опасности.

Никакое насильственное действие не может быть оправдано. Но, к сожалению, домашнее насилие остается болезненной реальностью для многих украинских женщин - объясняет координатор проекта «Розриваючи тишу» Юлия Рудюк.

По словам эксперта, существенной проблемой является экономическое насилие. То есть, когда женщине запрещают работать или учиться, и при этом заставляют финансово зависеть от своего партнера. В таких случаях насильник контролирует каждую потраченную копейку и может лишать доступа к самому необходимому. Такое насилие опасно тем, что лишает женщину способности принимать собственные решения.

Не менее серьезным является сексуальное насилие, когда партнер принуждает женщину к сексуальным действиям без ее согласия или использует шантаж для достижения своих целей. Наблюдается также увеличение репродуктивного давления на женщин, которое за время полномасштабной войны только усиливается.

Разрушительное влияние на самочувствие женщины несет психологическое насилие. Сюда включаются постоянные унижения, оскорбления, обесценивание достижений женщины, контроль над ее отношениями с друзьями и близкими. Также психологическое насилие может проявляться из-за постоянной ревности и вмешательства в личное пространство. Этот вид насилия часто остается незамеченным, но именно он приводит к серьезным эмоциональным травмам и ощущению изолированности у женщины.

Причины насилия

Психолог проекта "Розриваючи тишу" Вера Вареница отметила, что причин домашнего насилия много, однако самыми распространенными являются следующие:

Зависимости

Это может быть как алкогольная, так и наркотическая. В таких состояниях ослабляется контроль над собственными эмоциями, действиями и человек легче поддается агрессивным импульсам, теряет способность трезво оценивать свои поступки.

Психологические и психические расстройства

Очень часто эмоциональная нестабильность / незрелость одного из партнеров становится причиной агрессии в отношениях.

Социальные стереотипы

Часто представления о "патриархате" или идее, что один из партнеров имеет власть над другим, способствуют насилию.

Воспитание в семье, где насилие было нормой, может повлиять на принятие насильственных моделей поведения.

Постоянные финансовые и бытовые трудности

Они приводят к конфликтам, которые часто перерастают в агрессию.

Чтобы уйти из отношений, в которых присутствует насилие, эксперт в первую очередь рекомендует признать/идентифицировать, что это действительно насилие и оно не прекращается само собой.

Часто обидчики обещают "исправиться" или говорят, что больше не будут так поступать. К сожалению, такие обещания редко выполняются. Поэтому осознание этого может помочь решиться выйти из таких отношений - объяснила Вера Вареница.

Важным этапом также является осознание собственной ценности и своих истинных потребностей, понимание того, что собственное "Я" заслуживает уважения, безопасности и поддержки. Жертва насилия должна признать, что имеет право на жизнь, в которой отсутствуют боль и страх.

Психология отметила, что полезной для поддержания психологического состояния является поддержка и помощь родственников, друзей, знакомых. При отсутствии этого, можно обратиться в правоохранительные органы, а также в кризисные центры/ комнаты, где можно получить разного рода помощь - от психологической, медицинской, юридической до материальной.

К тому же не стоит избегать работы со специалистом (психологом/ психотерапевтом) для проработки этого травматического опыта. Это своего рода путь к исцелению и восстановлению психического и эмоционального здоровья.

"Выход из таких отношений - сложный процесс, требующий мужества, сил и поддержки. У каждого он разный, поскольку не существует какого-то единого, волшебного алгоритма. Однако, важно помнить, что каждый из нас имеет право на безопасность и уважение, и жизнь без насилия вполне возможна!", - отметила специалист.

Как выбрать специалиста для проработки полученного опыта в таких отношениях?

Выбор специалиста очень важен, ведь поддержка от квалифицированного психолога/ психотерапевта может помочь справиться в этих сложных обстоятельствах. Поэтому, Вера Вареница рекомендует ссылаться на следующие факторы:

1. Образование и сертификация. Важно, чтобы психолог/психотерапевт имел соответствующее образование и сертификаты, подтверждающие его компетентность.

2. Опыт работы с подобными проблемами. Поинтересуйтесь, имеет ли специалист опыт работы именно с жертвами домашнего насилия или травматическими переживаниями.

3. Комфорт и доверие. При первой встрече обратите внимание на то, комфортно ли вам с этим человеком. Важно, чтобы вы могли открыто говорить о своих чувствах и были уверены в конфиденциальности.

4. Отзывы и рекомендации. Иногда полезно прочитать отзывы других клиентов или получить рекомендации от знакомых, имеющих положительный опыт.

"Никогда не стесняйтесь искать поддержку и помощь, это очень важный шаг для вашего здоровья и безопасности. Если вы или кто-то из знакомых нуждается в помощи - не медлите", - добавила эксперт.

Юридические аспекты

УНН пообщались с советником и адвокатом юридической фирмы GRACERS Ларисой Величко, которая назвала основные шаги для жертв домашнего насилия, которые хотят уйти от насильника.

В первую очередь стоит оценить ситуацию и немедленно принять решение. Например, если вы понимаете, что существует угроза жизни — необходимо сразу же вызвать полицию по номеру телефона – 102 и по приезду сотрудников полиции изложить в письменной форме мотивы своего обращения. По возможности, эксперт рекомендует, покинуть опасное место. Здесь стоит заранее обдумать безопасные места и самый быстрый из способов, как оказаться как можно дальше от опасности.

К тому же во многих городах работают центры помощи пострадавшим в результате домашнего насилия. Обычно они предлагают временное жилье, психологическую и юридическую помощь.

Важным моментом является документирование последствий насилия. Это могут быть фото/видео телесных повреждений, элементы телефонных разговоров/переписке наличие доказательств увеличивает вероятность успеха в суде. Обращение к врачу для медицинского осмотра, документирование результатов медицинского обследования пострадавшего лица на получение официального заключения о телесных повреждениях, их характере и степени, также может стать важным доказательством в случае судебного процесса.

"Если вы оказались в такой ситуации, не забывайте, что вы в этом не виноваты, обидчик здесь не вы. Это сложность с которой вы обязательно справитесь, станете сильнее, главное не теряйте веру в себя",- отметила Лариса Величко.

Система защиты жертв домашнего насилия в Украине

"В Украине система защиты жертв домашнего насилия обеспечивается рядом ключевых законов и норм права, которые помогают определить механизм защиты, поддержки и помощи пострадавшим лицам", - отметила адвокат.

Одним из важнейших аспектов системы защиты жертв насилия является Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который приняли в 2017 году. Согласно закону, правоохранительные органы имеют право выдать срочное запрещающее предписание - это правовая мера, направленная на защиту жертв домашнего насилия. Выдается судом и накладывает ограничения на действия обидчика, чтобы обеспечить безопасность пострадавшего лица. Механизм ограничительного предписания был внедрен в Украине в рамках Закона "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" и является важным инструментом защиты.

Это предписание может быть выдано судом на срок от 1 до 6 месяцев и запрещает агрессору приближаться к пострадавшему лицу, проживать с ним, контактировать и тому подобное. К тому же он может быть выдан полицией немедленно после обращения. В целом ограничительное предписание является действенным способом для обеспечения безопасности жертвы в краткосрочной перспективе. В большинстве случаев он позволяет избежать повторных случаев насилия, поскольку ограничивает физический доступ агрессора к жертве. Тем не менее, для долговременной безопасности жертвы важно также психологическое и социальное сопровождение, а также возможность привлечения агрессора к уголовной ответственности в случае нарушений.

Закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" также предусматривает внедрение специальных программ для лиц, совершающих насилие, включающий коррекционно-реабилитационные мероприятия. Это помогает не только защитить жертву, но и работать с обидчиком, чтобы предотвратить повторное насилие.

"Этот закон создал новые эффективные механизмы для защиты жертв и улучшил ситуацию с правовой и социальной помощью. Законодательные изменения повысили доступность правовой поддержки и помогли многим жертвам получить реальную защиту, хотя система требует дальнейшего развития и ресурсов для обеспечения равного доступа во всех регионах страны", - говорит Лариса Величко.

Домашнее насилие в Украине также криминализировано. Статья 126-1 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за домашнее насилие, вызывающее физические или психологические страдания. Наказание может включать общественные работы, арест или ограничение свободы.

Кроме того, если домашнее насилие приводит к тяжелым последствиям, в частности к травмам или смерти, применяются другие статьи Уголовного кодекса, в том числе статья 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и статья 115 (умышленное убийство).

В случаях менее серьезных нарушений к обидчику могут применяться административные наказания, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях. Например, статья 173-2 предусматривает административную ответственность за совершение домашнего насилия или невыполнение срочного запретительного предписания, что может включать штрафы, исправительные работы или административный арест.

"В Украине вопрос защиты жертв домашнего насилия постепенно становится предметом правового внимания и общества, однако обращение в суд все такое же редкое явление. Жертвы насилия просто боятся предоставлять огласку делу, обращаться в суд, по многим причинам. Здесь нужно понять, что закон на вашей стороне, в последние годы количество обращений растет благодаря совершенствованию законодательства, в частности с принятием Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" в 2017 году",- добавила адвокат.

Статистика обращений жертв в суд

По данным Министерства внутренних дел Украины, количество официально зарегистрированных случаев домашнего насилия ежегодно превышает десятки тысяч. Однако в суд обращается лишь часть пострадавших. Среди основных причин низкого уровня обращений в суд выделяют:

Согласно статистике за 2022-2023 годы, около 15-20% пострадавших от домашнего насилия, обратившихся в полицию, продолжили процесс и подали заявления в суд для получения долговременных защитных предписаний или для инициации уголовных производств. Эта цифра несколько растет благодаря кампаниям по повышению осведомленности граждан и доступа к правовой помощи.

Эффективность судебной защиты оценивается по нескольким критериям, в частности скоростью рассмотрения дел, количеством выданных ограничительных предписаний и частотой повторных обращений тех же пострадавших лиц. Примерно 30% пострадавших обращаются в правоохранительные органы или суд повторно, что может свидетельствовать о недостаточной эффективности или защите судебных мер на долговременной основе. Это указывает на то, что необходимы дополнительные социальные и психологические меры поддержки для предотвращения повторного насилия.

Горячие линии для жертв домашнего насилия

Сейчас в нашем государстве функционирует несколько национальных горячих линий для жертв домашнего насилия, где можно получить анонимную поддержку, не оставляя информации о себе. Специалисты на линиях оказывают психологическую поддержку, помогают разработать план безопасности и объясняют доступные правовые механизмы. Например:

1547 – «горячая линия» по вопросам противодействия торговле людьми и домашнему насилию.

0 800 500 335 - национальная "горячая линия" по предупреждению домашнего насилия.

Такие службы могут подсказать, как безопасно выйти из опасной ситуации или найти убежище.

"Если жертва насилия обнаруживает, что агрессор имеет связи с полицией или другими государственными структурами, и это создает препятствия для защиты ее прав, важно действовать осторожно и использовать различные правовые и организационные методы для защиты.",- отмечает адвокат.

Горячая линия по противодействию домашнему насилию (0 800 500 335 или короткий номер 116 123) предоставляет консультации и поддержку, а также может посоветовать, в какие организации обратиться для дополнительной защиты.

Правозащитные организации -такие как "Ла Страда — Украина", "Центр информации о правах человека" и другие-имеют опыт работы с подобными случаями и могут обеспечить правовое сопровождение и защиту.

Как правильно выбрать специалиста?

Чтобы найти хорошего специалиста для решения юридической проблемы, необходимо учитывать несколько важных критериев. Для этого можно обратиться к юридическим нормам, регулирующим профессиональную деятельность юристов в Украине, а также воспользоваться общими рекомендациями по выбору специалиста.

Согласно действующему законодательству Украины, для поиска профессионального юриста или адвоката можно обратиться к таким источникам:

Адвокатские объединения и Ассоциация юристов Украины (АПУ) – это профессиональные организации, которые могут порекомендовать квалифицированных адвокатов или юристов. Членство в этих организациях является признаком высокого уровня профессионализма.

Единый реестр адвокатов Украины – согласно Закону Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», адвокаты регистрируются в Едином реестре. Найти адвоката можно через официальный реестр, гарантирующий его квалификацию.

Юридические консультации – юридические компании, онлайн-платформы, юридические ассоциации могут предоставить услуги по различным направлениям права.

Специализированные форумы и рекомендации от других клиентов – опыт других людей, которые уже обращались к специалистам, может помочь в выборе.

При выборе специалиста стоит обратить внимание на его квалификацию и опыт. Это можно проверить при наличии лицензии и аккредитации. Также необходимо проверить имеет ли специалист высшее юридическое образование и опыт работы в нужной области права. Важно выбирать специалиста, который специализируется на том направлении права, в котором вам необходима помощь. Следующее-обратите внимание на репутацию специалиста. Изучите отзывы и рекомендации предыдущих клиентов. Это может дать представление о качестве услуг специалиста, его способности решать сложные дела. Также поищите информацию о делах, в которых юрист или адвокат был успешным. Вы должны быть уверены, что юрист будет сохранять конфиденциальность и работать в ваших интересах, а не ставить собственные интересы на первое место. Попросите конкретные примеры дел, похожих на ваши, и как юрист или адвокат их решал. Хорошему специалисту не составит труда объяснить законодательные нормы, применимые к вашей ситуации, и разъяснить, как они могут повлиять на исход дела. Профессиональный юрист должен быть способен разработать стратегию решения дела и объяснить, как именно он будет ее решать.