В ВР отменили час вопросов к правительству из-за угрозы удара по правительственному кварталу - депутаты

В Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября, народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу. Об этом сообщили в соцсетях а депуты ВР Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram также подтвердил, что заседание не состоится.

То, что Путин серийный маньяк и планирует удары по Украине - это очевидно. Мы в Киеве живем атакой уже 2,5 года в Киеве, на Востоке страны российские обстрелы продолжаются 10 лет. Но только во вторник президент сказал, что всем надо пахать на Украину. А тут уже напахались и разошлись,