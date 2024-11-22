В ВР отменили час вопросов к правительству из-за угрозы удара по правительственному кварталу - депутаты
Киев • УНН
В Верховной Раде отменили заседание из-за возможной угрозы российского удара по правительственному кварталу. Депутаты покинули зал заседаний, хотя президент недавно призвал всех работать на Украину.
В Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября, народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу. Об этом сообщили в соцсетях а депуты ВР Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко, пишет УНН.
Сегодня, когда объявляли запросы к президенту, в зале уже было полупусто,
Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram также подтвердил, что заседание не состоится.
То, что Путин серийный маньяк и планирует удары по Украине - это очевидно. Мы в Киеве живем атакой уже 2,5 года в Киеве, на Востоке страны российские обстрелы продолжаются 10 лет. Но только во вторник президент сказал, что всем надо пахать на Украину. А тут уже напахались и разошлись,
Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram также подтвердил, что заседание не состоится.
«Заседание Рады завтра не состоится. Должен был быть час вопросов к правительству... Следующее заседание Рады планируется уже в декабре», - отметил нардеп.