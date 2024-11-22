МИД: выступления путина и его ракетные угрозы будут использованы для привлечения его и его приспешников к ответственности

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали выступление российского диктатора и его ракетные угрозы. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Тщательно задокументировали выступление российского диктатора Путина, посвященное применению им против Украины, по его же собственным словам, баллистической ракеты средней дальности. С международно-правовой точки зрения, это выступление является еще одним важным свидетельством и фактическим признанием вины в совершении преступления агрессии против Украины и всех производных от него зверств против украинцев. Мы обеспечим использование этого и других публичных признаний Путина для привлечения его и его приспешников к ответственности. Справедливость неизбежна, - сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины в четверг вечером.

Отмечается, что заявление Путина в очередной раз свидетельствует, что в продолжении этой войны заинтересована только Россия.

Именно Путин постоянно расширяет ее масштаб и жестокость, привлекая оружие из Ирана и КНДР, северокорейские войска, а теперь применяя стратегическую баллистическую ракету, которая может быть носителем оружия массового уничтожения. Призываем страны ядерного клуба предостеречь российскую федерацию от угроз ядерным оружием, - говорится в тексте.

Кроме того, отмечается, что обвинения Украины или ее партнеров в якобы неправомерных действиях, которые каким-то образом провоцируют преступника на преступления, - абсурдны.

Украина защищается от агрессии согласно ст. 51 Устава ООН и имеет полное право наносить удары по любым законным военным целям на территории РФ согласно международному праву. Для того, чтобы эти удары прекратились, России достаточно прекратить агрессию и вывести войска с суверенной территории Украины, - объяснили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также считают, что удары по объектам ядерной энергетики Украины и применение нового типа ракеты - это вызов, в том числе и всем тем лидерам стран, которые недавно заявляли о недопустимости расширения войны.

Официальный Киев рассчитывает, что они «не будут отмалчиваться, а отреагируют на пренебрежение Путина, создание неприемлемых угроз радиационной безопасности и недопустимый ядерный шантаж».

Отдельно в МИД Украины указали на попытки путина манипулировать общественным мнением стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, перекладывать ответственность за начатую им войну на другие страны.

Его потуги выставлять себя борцом за многополярный мир лишены смысла. Ведь политика России в отношении Украины, в частности хроническое непризнание права нашего государства на существование, независимость и суверенитет, попытки захвата украинских полезных ископаемых, является ничем иным как колонизаторской, имперской политикой, - говорится в заявлении.

Также отмечено, что россия настойчиво распространяет нарратив о легитимности применения силовых методов для перераспределения сфер влияния, что полностью противоречит Уставу ООН, нормам и принципам международного права.

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