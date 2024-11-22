МИД: выступления путина и его ракетные угрозы будут использованы для привлечения его и его приспешников к ответственности
Киев • УНН
МИД Украины задокументировало выступление Путина о применении баллистической ракеты средней дальности против Украины. Заявления будут использованы как доказательство преступления агрессии для привлечения его к ответственности.
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали выступление российского диктатора и его ракетные угрозы. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.
Тщательно задокументировали выступление российского диктатора Путина, посвященное применению им против Украины, по его же собственным словам, баллистической ракеты средней дальности. С международно-правовой точки зрения, это выступление является еще одним важным свидетельством и фактическим признанием вины в совершении преступления агрессии против Украины и всех производных от него зверств против украинцев. Мы обеспечим использование этого и других публичных признаний Путина для привлечения его и его приспешников к ответственности. Справедливость неизбежна,
Отмечается, что заявление Путина в очередной раз свидетельствует, что в продолжении этой войны заинтересована только Россия.
Именно Путин постоянно расширяет ее масштаб и жестокость, привлекая оружие из Ирана и КНДР, северокорейские войска, а теперь применяя стратегическую баллистическую ракету, которая может быть носителем оружия массового уничтожения. Призываем страны ядерного клуба предостеречь российскую федерацию от угроз ядерным оружием,
Кроме того, отмечается, что обвинения Украины или ее партнеров в якобы неправомерных действиях, которые каким-то образом провоцируют преступника на преступления, - абсурдны.
Украина защищается от агрессии согласно ст. 51 Устава ООН и имеет полное право наносить удары по любым законным военным целям на территории РФ согласно международному праву. Для того, чтобы эти удары прекратились, России достаточно прекратить агрессию и вывести войска с суверенной территории Украины,
В МИД также считают, что удары по объектам ядерной энергетики Украины и применение нового типа ракеты - это вызов, в том числе и всем тем лидерам стран, которые недавно заявляли о недопустимости расширения войны.
Официальный Киев рассчитывает, что они «не будут отмалчиваться, а отреагируют на пренебрежение Путина, создание неприемлемых угроз радиационной безопасности и недопустимый ядерный шантаж».
Отдельно в МИД Украины указали на попытки путина манипулировать общественным мнением стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, перекладывать ответственность за начатую им войну на другие страны.
Его потуги выставлять себя борцом за многополярный мир лишены смысла. Ведь политика России в отношении Украины, в частности хроническое непризнание права нашего государства на существование, независимость и суверенитет, попытки захвата украинских полезных ископаемых, является ничем иным как колонизаторской, имперской политикой,
Также отмечено, что россия настойчиво распространяет нарратив о легитимности применения силовых методов для перераспределения сфер влияния, что полностью противоречит Уставу ООН, нормам и принципам международного права.
путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории рф: МИД отреагировал на заявление диктатора об ударе ракетой "орешник"21 нояб. 2024, 20:17 • 12342 просмотра