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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

Киев  •  УНН

 • 28378 просмотра

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Укрэнерго объявило график отключений электроэнергии на 21 ноября с тремя периодами ограничений. Причина - повреждение энергообъектов во время атаки 17 ноября.

Завтра в Украине будут продолжаться отключения света. В Укрэнерго рассказали, когда и сколько очередей планируют выключать, передает УНН.

По данным компании, 21 ноября время применения и объем ограничений будут такими:

7:00 - 11:00 - одна очередь отключений;

11:00 - 19:00 - две очереди отключений;

19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

График отключений по адресу можно узнать на сайте или официальных страницах оператора распределения.

В Укрэнерго добавили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу. Не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику», - резюмировали в компании.

В ряде регионов вернули вечерние отключения света: какие области без электричества20 нояб. 2024, 15:28 • 9715 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
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