Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
Киев • УНН
Укрэнерго объявило график отключений электроэнергии на 21 ноября с тремя периодами ограничений. Причина - повреждение энергообъектов во время атаки 17 ноября.
Завтра в Украине будут продолжаться отключения света. В Укрэнерго рассказали, когда и сколько очередей планируют выключать, передает УНН.
По данным компании, 21 ноября время применения и объем ограничений будут такими:
7:00 - 11:00 - одна очередь отключений;
11:00 - 19:00 - две очереди отключений;
19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.
График отключений по адресу можно узнать на сайте или официальных страницах оператора распределения.
В Укрэнерго добавили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
«Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу. Не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику», - резюмировали в компании.
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