В ряде регионов вернули вечерние отключения света: какие области без электричества
Киев • УНН
В Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Харьковской областях возобновили графики отключений электроэнергии. Отключения будут продолжаться в вечернее время с разными очередями для каждой области.
В нескольких областях Украины возобновили графики отключений электроэнергии после утренней отмены. Отключения вернули Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Харьковской областям. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго и местных властей.
Детали
Как рассказал председатель Ривненской ОВА, график почасовых отключений таки применят сегодня в регионе:
- 4 очередь - 19:00-22:00;
- 5 очередь - 16:30-19:00.
Также вернули вечерние отключения для жителей Волынской области.
В 16:05 поступила команда НЭК «Укрэнерго» о возобновлении применения графиков отключения с 16:30»
На Волыни отключение очередей происходит согласно графику на 20 ноября:
- 6-я очередь: 16:30 - 18:00;
- 1-я очередь: 18:00 - 20:00;
- 2-ая очередь: 20:00 - 22:00.
В Тернопольской области отключения света планируются в последующие часы:
- 16:30-17:00 5 очередь;
- 17:00-19:00 6 очередь;
- 19:00-22:00 1 очередь.
На Прикарпатье также в соответствии с указанием Укрэнерго с 16:30 до 22:00 снова будут применены ГПВ в объеме одной очереди. «Отключения будут действовать согласно опубликованным на 20 ноября графикам», - заявили в Прикарпатьеоблэнерго.
Вернули графики и на Харьковщине. Почасовые отключения света в области начали применять с 15:00.
Тем временем на Львовщине изменили количество применения очередей отключений.
Ранее
Утром сообщалось, что в ряде областей Украины отменили графики отключений электроэнергии. В частности, свет решили не отключать в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях.