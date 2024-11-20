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В ряде регионов вернули вечерние отключения света: какие области без электричества

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В Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Харьковской областях возобновили графики отключений электроэнергии. Отключения будут продолжаться в вечернее время с разными очередями для каждой области.

В нескольких областях Украины возобновили графики отключений электроэнергии после утренней отмены. Отключения вернули Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Харьковской областям. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго и местных властей.

Детали

Как рассказал председатель Ривненской ОВА, график почасовых отключений таки применят сегодня в регионе:

  • 4 очередь - 19:00-22:00;
  • 5 очередь - 16:30-19:00.

Также вернули вечерние отключения для жителей Волынской области.

В 16:05 поступила команда НЭК «Укрэнерго» о возобновлении применения графиков отключения с 16:30»

На Волыни отключение очередей происходит согласно графику на 20 ноября:

  • 6-я очередь: 16:30 - 18:00;
  • 1-я очередь: 18:00 - 20:00;
  • 2-ая очередь: 20:00 - 22:00.

В Тернопольской области отключения света планируются в последующие часы:

  • 16:30-17:00 5 очередь;
  • 17:00-19:00 6 очередь;
  • 19:00-22:00 1 очередь.

На Прикарпатье также в соответствии с указанием Укрэнерго с 16:30 до 22:00 снова будут применены ГПВ в объеме одной очереди. «Отключения будут действовать согласно опубликованным на 20 ноября графикам», -  заявили в Прикарпатьеоблэнерго. 

Вернули графики и на Харьковщине. Почасовые отключения света в области начали применять с 15:00.

Тем временем на Львовщине изменили количество применения очередей отключений.

Ранее 

Утром сообщалось, что в ряде областей Украины отменили графики отключений электроэнергии. В частности, свет решили не отключать в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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